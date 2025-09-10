Vuelta parim noorrattur teenis profikarjääri esimese võidu

Kuuenda etapi järel parima noorratturi valge särgi selga tõmmanud Pellizzari ründas rängal lõputõusul 3,5 km enne finišit ning teenis profikarjääri esimese võidu.

Etapivõitjale järgnes 16-sekundilise kaotusega britt Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team), kolmas oli austraallane Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe; +0.18) ja neljas üldliider Vingegaard (+0.20). Viiendaks tuli Vingegaardi suurim konkurent kokkuvõttes, portugallane Joao Almeida (UAE Team Emirates - XRG; +0.22).

Madis Mihkels (EF Education - EasyPost) kuulus etapi esimeses pooles jooksikute hulka, kuid kui lõpupoole muutus trass mägisemaks, siis jõudis peagrupp temale ja teistele jooksikutele järele ning lõpuks sai eestlane 122. koha (+24.46).

Kokkuvõttes on Vingegaardi edu Almeida ees 50 sekundit. Kolmandal kohal olev Pidcock on liidrist kahe minuti ja 28 sekundi kaugusel. Mihkels kukkus kahe koha võrra 126. positsioonile (+3:24.28).