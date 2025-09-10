X!

Vuelta parim noorrattur teenis profikarjääri esimese võidu

Jalgrattasport
Giulio Pellizzari.
Giulio Pellizzari. Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Sirotti
Jalgrattasport

Hispaania velotuuri 17. etapi (O Barco de Valdeorras - Ponferrada; 143,2 km) võitis itaallane Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe; 3:37.00), üldliidrina jätkab taanlane Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).

Kuuenda etapi järel parima noorratturi valge särgi selga tõmmanud Pellizzari ründas rängal lõputõusul 3,5 km enne finišit ning teenis profikarjääri esimese võidu.

Etapivõitjale järgnes 16-sekundilise kaotusega britt Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team), kolmas oli austraallane Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe; +0.18) ja neljas üldliider Vingegaard (+0.20). Viiendaks tuli Vingegaardi suurim konkurent kokkuvõttes, portugallane Joao Almeida (UAE Team Emirates - XRG; +0.22).

Madis Mihkels (EF Education - EasyPost) kuulus etapi esimeses pooles jooksikute hulka, kuid kui lõpupoole muutus trass mägisemaks, siis jõudis peagrupp temale ja teistele jooksikutele järele ning lõpuks sai eestlane 122. koha (+24.46).

Kokkuvõttes on Vingegaardi edu Almeida ees 50 sekundit. Kolmandal kohal olev Pidcock on liidrist kahe minuti ja 28 sekundi kaugusel. Mihkels kukkus kahe koha võrra 126. positsioonile (+3:24.28).

Toimetaja: Henrik Laever

üles
