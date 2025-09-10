X!

Euroopa meister Volodin sai Saksamaa kodakondsuse ja saab olümpial võistelda

Iluuisutamine
Nikita Volodin ja Minerva Hase iluuisutamise EM-il Tallinnas
Nikita Volodin ja Minerva Hase iluuisutamise EM-il Tallinnas Autor/allikas: Sergei Stepanov / ERR
Iluuisutamine

Tänavu talvel Tallinnas esimest korda Euroopa meistriks kroonitud Saksamaa paarissõitjad Minerva Hase ja Nikita Volodin said olümpiahooaja hakul hea uudise – Volodin läbis edukalt kõik eksamid ja sai Saksamaa kodakondsuse, mis tähendab, et paar saab ka talvel Milano Cortina olümpial võistelda.

26-aastased Hase ja Volodin on koos uisutanud 2022. aasta suvest. Esimest korda võistlesid nad koos 2023. aasta sügisel ja kahe hooaja peale on nad vaid ühe korra – 2024. aasta Euroopa meistrivõistlustel – pjedestaalilt välja jäänud. Hase ja Volodin on kahel aastal järjest võitnud GP-finaali, lisaks jaanuaris teenitud EM-kullale on neil maailmameistrivõistlustelt kuld ja hõbe.

Olümpiamängudel saavad aga paarissõitjad ja jäätantsijad võistelda vaid siis, kui mõlemal on sama riigi kodakondsus. Peterburis sündinud Volodin ei osanud 2022. aastal Saksamaale kolides ei inglise ega saksa keelt, aga nüüd läbis ta edukalt kõik keeletestid ja kodakondsuseksami ning sai Saksa passi, seega saavad nad Hasega Milanos jääle minna.

Toimetaja: Maarja Värv

