Eesti rannajalgpallikoondis jätkas sõelmänge suure võiduga Läti üle

Kohtumine algas Eesti jaoks ideaalselt – kulus vaid kuus sekundit, kui juba saavutati 1:0 eduseis. Lahtilöögi järel mängis Ragnar Rump Juhan Lilleoru kauglöögile. Kuigi Läti kaitsja päästis palli väravajoonelt ja see lendas latti, jõudis latipõrkest pall jalale Sander Lepikule, kes saatis selle esimese puutega võrku. Viis minutit hiljem suurendas eduseisu oma debüütväravaga Janar Arula, kellele jäeti paremalt äärelt vaba tee – väravavaht küll puudutas palli, kuid löök oli piisavalt tugev, et pall väravas lõpetaks. Samas kolmandikus lisas Arula ka karistuslöögist oma teise värava. Lätlased vastasid kohe, kui Eesti puurilukk Rauno Rahnik tõrjus küll esimese pealelöögi, ent järgnenud jätkulööki ei õnnestunud tal enam peatada, vahendab jalgpall.ee.

Teise perioodi alguses teenis Läti ohtlikust kohast karistuslöögi, kuid Eesti õnneks võttis pall liivast rikošeti ja lendas mööda. Kohtumise 19. minutil lõi oma teise värava Lepik, kes realiseeris Kristen Saartsi suurepärase eeltöö värava ees. Minut hiljem kasutas kaitsjate vahele jäetud ruumi ära Tõnis Vihmoja. Kolmandiku lõpus jõudis Lepik taas sihile ja vormistas kübaratriki.

Viimane kolmandik algas Eesti jaoks ebaõnnestunult, kui Läti vähendas kaotusseisu 2:6-le. Kuid vastus tuli kiirelt – taas mängiti Lepik löögile ja ründaja oli täpne ka neljandat korda. Mõni hetk hiljem lisas Eesti kaheksanda tabamuse, kui Saarts andis kannasöödu Vihmojale, kelle kauglöök jäi ka kohtumises viimaseks ning vormistas Eestile 8:2 võidu.

Lisaks Lätile on Eesti sõelmängudes vastamisi Türgi ja Gruusiaga. Türgi üle teenis Eesti teisipäeval 4:3 võidu, Gruusiaga peavad eestlased oma viimase mängu reedel, 11. septembril Eesit aja järgi kell 12.30.

Enne viimast kohtumist asub Eesti alagrupis esikohal. Nelja meeskonna miniturniirilt pääsevad kaks paremat kõrgemasse seltskonda edasi, kaks tagumist langevad 2026. aastaks B-divisjoni.