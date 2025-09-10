15-aastane Brasiilia tennisist tegi kodusel turniiril ajalugu

Maailma edetabelis 1206. reket Leme Da Silva alistas avaringis 6:7 (0), 6:2, 6:0 endast ligi tuhat kohta – 237. positsioonil – paikneva kaasmaalase Carolina Alvese. Seejuures oli Leme Da Silva teises setis 1:2 taga ja võitis siis 11 geimi järjest.

Sellega sai Leme Da Silvast esimene 2010. aastatel sündinud tennisist, kes on WTA põhitabelis mängu võitnud.

Samadel väljakutel üles kasvanud Leme Da Silva mängib enda seitsmendat profiturniiri. Eelmise aasta septembris sai temast esimene 2010. aastatel sündinud tennisist, kes pääses WTA edetabelisse, järgmisel nädalal peaks ta kerkima tuhande sekka. Juunioride maailma edetabelis paikneb Leme Da Silva 37. real, tänavu jõudis ta Wimbledoni noorteturniiril kolmandasse ringi.

Sao Paolos läheb Leme Da Silva esimest korda vastamisi esisajamängijaga, kui teises ringis tuleb talle vastu turniiril teisena asetatud argentiinlanna Solana Sierra (WTA 82.), kes alistas avaringis 7:6 (4), 6:3 hollandlanna Arianne Hartono (WTA 189.).