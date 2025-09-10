Noormeeste U-16 koondis kaotas Soome Tulevikule
Noormeeste U-16 jalgpallikoondis kaotas TNTK staadionil peetud sõpruskohtumises 0:4 Soome Tuleviku meeskonnale.
Tegemist oli mitteametliku matšiga ning vastastikkusel kokkuleppel mängiti neli 30 minuti pikkust nn veerandaega, vahendab jalgpall.ee.
Noormeeste U-16 koondis mänguks Soome Tulevikuga:
Platon Merzin (22.12.2011) – Tallinna FCIL United
Oskar Künnapuu (06.03.2010) – JK Tabasalu
Kennert Kangur (05.01.2010) – FC Elva
Andero Tatrik (24.04.2011) – Rae Spordikool
Simon Zadeh (30.11.2010) – IK Sirius Academy (SWE)
Ottomar Rootsma (23.07.2010) – FC Nõmme United
Roman Stepanov (28.04.2010) – FC Nõmme United
Henri Tuur (06.10.2010) – JK Tallinna Kalev
Alex Pukki (22.02.2010) – Rakvere JK Tarvas
Kennert Kõiv (07.01.2010) – FCI Levadia
Aksel Bild (01.07.2010) – Rakvere JK Tarvas
Paul Jakob Strus (18.02.2010)– Viimsi JK
Matvei Guljajev (30.04.2010) – FCI Levadia
Arseni Aronson (09.10.2010) – FCI Levadia
Ivan Krasnov (19.06.2010) – FC Nõmme United
Denis Zotov (22.11.2011) – FC Nõmme United
Kristjan Kabanen (02.03.2010) – FC Nõmme United
Karl Johann Haabma (22.01.2010) – FC Elva
Ruslan Turabov (27.04.2010) – FCI Levadia
Roman Lukin (22.02.2011) – Tallinna FCIL United
Oskar Vahemets (18.03.2011) – Pärnu JK Vaprus
Peatreener: Jarkko Tuomisto
Toimetaja: Maarja Värv