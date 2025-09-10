Kuulitõuke olümpiahõbedale määrati 30-kuuline võistluskeeld

29-aastane Saunders polnud aasta jooksul kolmel korral dopingukontrolli tegijatele kättesaadav ja see tähendab võistluskeeldu. Kusjuures, Saundersile on see juba teine selline rikkumine – 2023. aastal määrati talle sama asja eest 18-kuuline võistluskeeld.

"Kuna see on Saundersi teine selline rikkumine, määrati talle sel korral pikem keeld," seisis USA antidopinguagentuuri (USADA) teates. "USADA leidis, et asjaolusid arvesse võttes on 30-kuuline võistluskeeld sobiv. Tema võistluskeeld algas 2024. aasta 26. detsembrist."

Võistluskeelu algus on määratud viimasest korrast, kui dopinguküttidel ei õnnestunud teda kätte saada. 12-kuulise perioodi jooksul ei õnnestunud dopingukontrollil Saundersit tabada 19. aprillil 2024, 17. mail 2024 ja 26. detsembril 2024.

Saunders võistles viimati mullu augustis Teemantliiga etapil Lausanne'is. Vahetult enne seda peetud Pariisi olümpial sai ta finaalis eelviimase ehk 11. koha. Saundersi isiklik rekord on 19.96.