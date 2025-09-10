X!

Kuulitõuke olümpiahõbedale määrati 30-kuuline võistluskeeld

Kergejõustik
Raven Saunders
Raven Saunders Autor/allikas: SCANPIX/AP
Kergejõustik

Neli aastat tagasi Tokyo olümpiamängudel kuulitõukes hõbeda võitnud ameeriklanna Raven Saunders sai dopingureeglite rikkumise eest 30-kuulise võistluskeelu.

29-aastane Saunders polnud aasta jooksul kolmel korral dopingukontrolli tegijatele kättesaadav ja see tähendab võistluskeeldu. Kusjuures, Saundersile on see juba teine selline rikkumine – 2023. aastal määrati talle sama asja eest 18-kuuline võistluskeeld.

"Kuna see on Saundersi teine selline rikkumine, määrati talle sel korral pikem keeld," seisis USA antidopinguagentuuri (USADA) teates. "USADA leidis, et asjaolusid arvesse võttes on 30-kuuline võistluskeeld sobiv. Tema võistluskeeld algas 2024. aasta 26. detsembrist."

Võistluskeelu algus on määratud viimasest korrast, kui dopinguküttidel ei õnnestunud teda kätte saada. 12-kuulise perioodi jooksul ei õnnestunud dopingukontrollil Saundersit tabada 19. aprillil 2024, 17. mail 2024 ja 26. detsembril 2024.

Saunders võistles viimati mullu augustis Teemantliiga etapil Lausanne'is. Vahetult enne seda peetud Pariisi olümpial sai ta finaalis eelviimase ehk 11. koha. Saundersi isiklik rekord on 19.96.

Toimetaja: Maarja Värv

Kergejõustiku uudised

10:30

Kuulitõuke olümpiahõbedale määrati 30-kuuline võistluskeeld

09.09

Tiitlivõistlustele kvalifitseerumine nõuab kergejõustiklastelt omajagu nuputamist

07.09

Pärnus krooniti Eesti meistriteks Morten Siht ja Liis Grete Hussar

06.09

Kümnevõistluse olümpiavõitja kardab, et peab järgmise aasta EM-i vahele jätma

06.09

Toila rahvajooksu võitsid Šalkauskas ja Kukk

05.09

Pärnus selguvad 10 km maanteejooksu Eesti meistrid

05.09

Enok MM-i eel: olen elevil ja tahan võtta, mis võtta annab

05.09

Ajaga võidu jooksnud Ingebrigtsen: olen siiski üks kullasoosikutest

05.09

Teivashüppe olümpiavõitja peab Tokyo MM-i vahele jätma

04.09

Nigeeria tippsprinter hakkab esindama Türgit

04.09

Tilga: jalad muutuvad aina kergemaks ja sees on mõnus ootusärevus

03.09

Jaansoni Kahe Silla jooks toob nädalavahetusel Pärnusse tuhandeid osalejaid

02.09

Olümpiavõitja jääb Tokyo MM-ilt kõrvale

02.09

Eesti saadab kergejõustiku MM-ile kümme sportlast

01.09

Eesti rekordinaine Kivikas pääseb MM-il starti

31.08

Jamaica sprindilegend annab Tokyo MM-il lahkumisetenduse

31.08

Galerii: Sillamäel uuendati naiste 100 km ultrajooksu Eesti rekordit

30.08

Rasmus Mägi: kindlasti see olümpia kukkumine on ka paljude asjade põhjus

29.08

Maratonijooksu olümpiavõitja loobus Tokyo MM-il võistlemast

29.08

Ingebrigtsen osaleb Tokyo kergejõustiku MM-il

sport.err.ee uudised

10:59

Noormeeste U-16 koondis kaotas Soome Tulevikule

10:30

Kuulitõuke olümpiahõbedale määrati 30-kuuline võistluskeeld

09:57

Raido Ränkel ihkab lõpetada Kristo Prangli võiduseeria

09:32

Gordejev ja Lebreton tõusid finaaletapi eel MM-sarjas 13. kohale

08:51

40-aastane Ronaldo kerkis MM-valiksarja väravalööjate tabelis esimeseks

08:08

Norra lõi Haalandi juhtimisel Moldovale 11 väravat

09.09

Mai Narva sai Usbekistani tippturniiril teise võidu

09.09

Kreeka lõpetas korvpalli EM-il Leedu teekonna

09.09

ETV spordisaade, 9. september

09.09

Kuusk: peame ise mehed olema ja need pallid võrku lööma

09.09

Reimann ja EST1 Racing särasid Spa 12-tunnisel kestvussõidul

09.09

Eesti jalgpallikoondis jättis Andorra vastu võimalused realiseerimata Uuendatud

09.09

Teniste: loodetavasti mängisin ennast Eesti jalgpallifännide südamesse

09.09

Vassiljev: tahtsin natuke veel mängida

09.09

VIDEO | Vassiljev ja Teniste lahkusid väljakult valju aplausi saatel

09.09

Türgi pääses Sengüni kolmikduubli toel EM-il poolfinaali

09.09

Protestijate tõttu lühendatud etapil võidutses Bernal, Mihkels 87.

09.09

Seeman ja Malõgina alustasid ITF-i turniiril võidukalt

09.09

Eesti kahepaat teenis U-23 EM-il kuuenda koha

09.09

Naiste käsipalli meistriliiga alustab: oleme seda pikalt oodanud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo