Raido Ränkel ihkab lõpetada Kristo Prangli võiduseeria

Enne eelseisvat Tartu rattamaratoni juhib Tartu Maratoni Klassiku sarja selle viimasel kolmel aastal võitnud Kristo Prangel 3021 punktiga, kuid teda jälitav Raido Ränkel on liidrist vaid 15 punkti kaugusel.

"Tartu rattamaratonil pean hambad ristis kiirematest kinni hoidma, sest mina olen tugevam jooksus ning panustan rohkem Tartu linnamaratonile, kus tahaksin maratonil poodiumile joosta. Selliselt peaks sarja võit reaalne olema," rääkis oma plaanidest laskesuusatajana tuntud Raido Ränkel.

Vastupidiselt Ränkelile panustab Kristo Prangel rattasõidule: "Raido jookseb päris kõvasti ning tundub, et tema vastu saab praegu ainult rattasõiduga. Seega proovin Tartu rattamaratonil sisse sõita nii suure edu kui võimalik ning viimasel etapil, Tartu linnamaratonil, mitte liiga palju kaotada," selgitas oma kavatsusi Prangel.

Naiste arvestuses on sarja liider triatleet Anette Zukker 2624 punktiga. Lähim jälitaja Anneli Tühis kaotab liidrile kolme etapi järel 41 punktiga.

"Klassiku sarja üldvõit on olnud mu eesmärk terve hooaja ning Tartu rattamaratonil olen kindlasti stardis. Siiski on mul praegu jalavigastus, mis ei lase teha jooksutrenne ning seega ma veel ei tea, milliseks kujunevad mu võimalused Tartu linnamaratonil," selgitas Zukker.

Tartu Maratoni Klassiku sarja järgmine etapp ehk Tartu rattamaraton toimub 20. septembril ning finaaletapp ehk Tartu linnamaraton 4. oktoobril.