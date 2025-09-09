X!

Ühendkuningriigi esireketi hooaeg sai vigastuse tõttu läbi

Tennis
Jack Draper
Jack Draper Autor/allikas: SCANPIX/AP
Tennis

Meeste tennise maailma edetabelis seitsmendal real paiknev britt Jack Draper teatas, et peab käevigastuse tõttu hooajale varakult joone alla tõmbama.

23-aastane Draper alustas tänavust hooaega 15. tabelirealt, mis oli tema karjääri kõrgeim paigutus, aga juunikuu alguses kerkis ta maailma neljandaks reketiks. Kodusel slämmiturniiril Wimbledonis piirdus ta aga teise ringiga ning sama saatus tabas teda ka USA lahtistel, kui ta pärast avaringi käevigastuse tõttu sootuks loobumisvõidu andis.

Esmaspäeval teatas ta, et tõmbab selle vigastuse tõttu oma hooajale varakult joone alla. "Mul on sellega väga raske leppida, sest olin sel hooajal saanud sisse hea hoo ja mängisin heal tasemel," kirjutas Draper ühismeedias. "Kahjuks pean kätt lihtsalt puhkama ja jätan ülejäänud hooaja vahele. Ma olen seda ka varasemalt läbi elanud, tulen tugevamalt tagasi!"

Draper on käevigastusega heidelnud alates kevadest ning pärast Wimbledoni turniiri käis ta röntgenis ning arstide soovitusel ei teinud ta kuu aega servitrenni. USA lahtistel alistas ta argentiinlase Federico Agustin Gomeze, aga see jäi ka tema hooaja viimaseks matšiks.

Jõuline britt pidi 2023. aasta alguses õlavigastuse tõttu kaks ja pool kuud vahele jätma, tänavuse hooaja ettevalmistusi häiris ka puusavigastus. Sellegipoolest tegi Draper hea hooaja ning võitis oma karjääri esimese Masters-sarja turniiri, kui alistas märtsis Indian Wellsi turniiri finaalis Holger Rune.

Slämmihooaeg on selleks hooajaks küll läbi, aga tipptennisiste ootavad veel ees Masters-sarja turniirid Shanghais ja Pariisis. Hooaja lõpus toimub Torinos ka traditsiooniline aastalõputurniir, kuhu pääsevad maailma edetabeli kaheksa parimat.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Ühendkuningriigi esireketi hooaeg sai vigastuse tõttu läbi

Ühendkuningriigi esireketi hooaeg sai vigastuse tõttu läbi

