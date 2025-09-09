Nottingham Forest vahetab peatreenerit

Espirito Santo asus Nottingham Foresti peatreeneriks 2023. aasta detsembris ja kevadeks õnnestus tal meeskond kõrgliigasse püsima jätta. Mullune hooaeg lõpetati seitsmendal ehk kõrgeimal positsioonil viimase kolme kümnendi jooksul. Samuti jõuti esimest korda kolme kümnendi jooksul eurosarja.

Tänavu oli meeskond jõudnud tema käe all pidada vaid kolm mängu: avavoorus alistati kodus Brentford 3:1, teises viigistati võõrsil Crystal Palace'iga 1:1 ja kolmandas kaotati kodus West Ham Unitedile 0:3.

Nottinghami omanik Evangelos Marinakis otsustas panustada aga Postecogloule, kes viis eelmisel hooajal Tottenham Hotspuri Euroopa liiga võitjaks, aga kuna liigas lõpetati alles 17. positsioonil, sai siiski ametist priiks.

"Me toome klubisse treeneri, kes on end tõestanud ja kes on regulaarselt karikaid võitnud," põhjendas käiku Marinakis. "Tema kogemus kõrgeimal tasemel meeskondi juhendada ja tema kirg luua Forestis midagi erilist teeb temast fantastilise isiku meid sel teekonnal aitama ja kõiki meie ambitsioone täitma."

Pärast Marinakise saamist Nottingham Foresti omanikuks 2017. aasta mais on klubis olnud kaheksa erinevat püsikohaga esindusmeeskonna peatreenerit.