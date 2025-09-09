X!

Nottingham Forest vahetab peatreenerit

Jalgpall
Ange Postecoglou
Ange Postecoglou Autor/allikas: SCANPIX / AP
Jalgpall

Inglismaa jalgpalliklubi Nottingham Forest loobus peatreener Nuno Espirito Santo teenetest ja palkas tema asemele mullu Tottenham Hotspuri eurosarja triumfini viinud Ange Postecoglou.

Espirito Santo asus Nottingham Foresti peatreeneriks 2023. aasta detsembris ja kevadeks õnnestus tal meeskond kõrgliigasse püsima jätta. Mullune hooaeg lõpetati seitsmendal ehk kõrgeimal positsioonil viimase kolme kümnendi jooksul. Samuti jõuti esimest korda kolme kümnendi jooksul eurosarja.

Tänavu oli meeskond jõudnud tema käe all pidada vaid kolm mängu: avavoorus alistati kodus Brentford 3:1, teises viigistati võõrsil Crystal Palace'iga 1:1 ja kolmandas kaotati kodus West Ham Unitedile 0:3.

Nottinghami omanik Evangelos Marinakis otsustas panustada aga Postecogloule, kes viis eelmisel hooajal Tottenham Hotspuri Euroopa liiga võitjaks, aga kuna liigas lõpetati alles 17. positsioonil, sai siiski ametist priiks.

"Me toome klubisse treeneri, kes on end tõestanud ja kes on regulaarselt karikaid võitnud," põhjendas käiku Marinakis. "Tema kogemus kõrgeimal tasemel meeskondi juhendada ja tema kirg luua Forestis midagi erilist teeb temast fantastilise isiku meid sel teekonnal aitama ja kõiki meie ambitsioone täitma."

Pärast Marinakise saamist Nottingham Foresti omanikuks 2017. aasta mais on klubis olnud kaheksa erinevat püsikohaga esindusmeeskonna peatreenerit.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

15:40

Nottingham Forest vahetab peatreenerit

14:30

Viimase minuti tabamus tõi Eesti rannakoondisele võidu Türgi üle

13:13

Üleminutite värav tõi Tuneesiale koha MM-finaalturniiril

10:05

Järvela: Vassiljev on Eesti jalgpallikoondise ajaloo kõige mõjukam mängija

09:15

Iisrael ja Itaalia korraldasid Ungaris üheksa väravaga trilleri

08:49

TÄNA OTSE | Vassiljev ja Teniste jätavad koondisega hüvasti

08.09

Vassiljev: treenerid on nii targad, et trenn oli pigem jalutamine

08.09

U-21 jalgpallikoondis avas EM-valiksarjas punktiarve

08.09

Paide Linnameeskonna ründaja siirdus Slovakkia kõrgliigasse

08.09

"Spordipühapäev": milline on Konstantin Vassiljevi pärand Eesti jalgpallis?

sport.err.ee uudised

16:14

Ühendkuningriigi esireketi hooaeg sai vigastuse tõttu läbi

15:40

Nottingham Forest vahetab peatreenerit

15:15

Algas Eesti Spordi Kuulsuste Halli rahvahääletus

14:50

Mai Narva maletab Usbekistanis tippturniiril

14:30

Viimase minuti tabamus tõi Eesti rannakoondisele võidu Türgi üle

14:09

Eesti meeste kurlingukoondis avas hooaja kolmanda kohaga

13:57

Robin Jäätma tuli MM-il 16 hulka

13:13

Üleminutite värav tõi Tuneesiale koha MM-finaalturniiril

12:48

Tiitlivõistlustele kvalifitseerumine nõuab kergejõustiklastelt omajagu nuputamist

11:32

KUULA | "Võimla". Korvpalli EM, jalgpallikoondis ja tenniseaasta Uuendatud

11:09

Tarvi Pürn jäädefitsiidist Tallinnas: meil on sihikul kaks võimalust

10:05

Järvela: Vassiljev on Eesti jalgpallikoondise ajaloo kõige mõjukam mängija

09:15

Iisrael ja Itaalia korraldasid Ungaris üheksa väravaga trilleri

08:49

TÄNA OTSE | Vassiljev ja Teniste jätavad koondisega hüvasti

08.09

Tiisaar ja Korotkov lõpetasid MK-hooaja pronksmedaliga

08.09

Tartus avati unikaalne õhkrelva lasketiir

08.09

Rahvusvaheline malefestival tõi Tallinnasse üle 150 maletaja

08.09

Vassiljev: treenerid on nii targad, et trenn oli pigem jalutamine

08.09

ETV spordisaade, 8. september

08.09

U-21 jalgpallikoondis avas EM-valiksarjas punktiarve

loetumad

08.09

Kerde Eesti EM-ist: mängijad, kes pole vastutusega harjunud, pandi tanki

08.09

Riismaa laenati aastaks teise Itaalia kõrgliigaklubisse

07.09

Viimasena jõudis EM-il kaheksa hulka Kreeka koondis

08.09

Saksamaa peatreener jääb siiski EM-finaalturniiri lõpuni pingile

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

08.09

Margus Uba: Alcaraz on hetkel maailma parim mängija

08:49

TÄNA OTSE | Vassiljev ja Teniste jätavad koondisega hüvasti

08.09

Vassiljev: treenerid on nii targad, et trenn oli pigem jalutamine

07.09

Eesti laskesuusataja Kaasik: mul on jalas luumurru-eelne seisund

09:15

Iisrael ja Itaalia korraldasid Ungaris üheksa väravaga trilleri

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo