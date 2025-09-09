Algas Eesti Spordi Kuulsuste Halli rahvahääletus

Alanud on rahvahääletus uute isikute lisamiseks Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis asuvasse Eesti Spordi Kuulsuste Halli, mis austab ja tõstab esile Eesti spordi läbi aegade mõjukamaid sportlaseid ning taustajõude.

Tänasest kuni 14. septembrini saavad taaskord kõik huvilised esitada kandidaate Eesti Spordi Kuulsuste Halli, kus ettepanekuid oodatakse kahes kategoorias: sportlased, kelle karjääri lõpust on möödunud vähemalt viis aastat ja spordi mõjutajad (treener, spordiajakirjanik või -ametnik vm), kes on vähemalt 50-aastased.

Eelmisel ehk 2024. aastal lisandusid kuulsuste halli rahva kaasabil viis Eesti spordile suure panuse andnud ning suurt mõju avaldanud inimest. Sportlaste kategoorias lisandusid korvpallur Martin Müürsepp, jalgpallur Mart Poom ja kergejõustiklane Laine Erik-Kallas. Spordi mõjutajana osutus valituks spordiajakirjanik Lembitu Kuuse.

"Eelnevad aastad on näidanud, kuidas kuulsuste halli rahvahääletusel osalemine läheb inimestele väga korda," kirjeldas Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi juhatuse liige Siim Randoja ning lisas, kuivõrd oluline on meie spordisangareid mäletada ka veel kaua peale nende karjääri lõppu.

Eesti Olümpiakomitee asepresident ja Eesti Spordi Kuulsuste Halli 2023. aastal valitud kettaheite olümpiavõitja Gerd Kanteri sõnul võiksid kõik spordisõbrad rahvahääletusel osaleda. "Kuulsuste hallis elavad lood, mis innustavad uusi põlvkondi unistama ja pingutama. Meenutage oma kangelasi ning osalege hääletusel," ütles Kanter.

Esitatud kandidaatidest teeb lõpliku valiku komisjon, kuhu kuuluvad Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi, Eesti Olümpiakomitee, Eesti Olümpiaakadeemia ja Eesti Spordiajakirjanike Seltsi esindajad. 2020. aastal avatud suursuguses kuulsuste hallis saavad kõik liikmed oma autahvli, seinasuurusele ekraanile projitseeritava videoloo, eluloo arvutikonsoolil ning väljapaneku vitriinis. Kuulsuste halli valitakse silmapaistvaid sportlasi ja sporditegelasi tänavu juba kuuendat aastat järjest.

Eesti Spordi Kuulsuste Halli praeguste liikmetega saab tutvuda spordimuuseumi kodulehel või kohapeal spordimuuseumi lahtiolekuaegadel.

Esita oma kandidaat siin, hääletus kestab spordimuuseumi kodulehel 9.-14. septembrini.