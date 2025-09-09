X!

Algas Eesti Spordi Kuulsuste Halli rahvahääletus

Varia
Eesti Spordi Kuulsuste Halli liige Mart Poom vastu võtmas kuulsuste halli autahvlit A. Le Coq Arenal 2024
Eesti Spordi Kuulsuste Halli liige Mart Poom vastu võtmas kuulsuste halli autahvlit A. Le Coq Arenal 2024 Autor/allikas: Liisi Troska
Varia

Alanud on rahvahääletus uute isikute lisamiseks Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis asuvasse Eesti Spordi Kuulsuste Halli, mis austab ja tõstab esile Eesti spordi läbi aegade mõjukamaid sportlaseid ning taustajõude.

Tänasest kuni 14. septembrini saavad taaskord kõik huvilised esitada kandidaate Eesti Spordi Kuulsuste Halli, kus ettepanekuid oodatakse kahes kategoorias: sportlased, kelle karjääri lõpust on möödunud vähemalt viis aastat ja spordi mõjutajad (treener, spordiajakirjanik või -ametnik vm), kes on vähemalt 50-aastased.

Eelmisel ehk 2024. aastal lisandusid kuulsuste halli rahva kaasabil viis Eesti spordile suure panuse andnud ning suurt mõju avaldanud inimest. Sportlaste kategoorias lisandusid korvpallur Martin Müürsepp, jalgpallur Mart Poom ja kergejõustiklane Laine Erik-Kallas. Spordi mõjutajana osutus valituks spordiajakirjanik Lembitu Kuuse.

"Eelnevad aastad on näidanud, kuidas kuulsuste halli rahvahääletusel osalemine läheb inimestele väga korda," kirjeldas Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi juhatuse liige Siim Randoja ning lisas, kuivõrd oluline on meie spordisangareid mäletada ka veel kaua peale nende karjääri lõppu.

Eesti Olümpiakomitee asepresident ja Eesti Spordi Kuulsuste Halli 2023. aastal valitud kettaheite olümpiavõitja Gerd Kanteri sõnul võiksid kõik spordisõbrad rahvahääletusel osaleda. "Kuulsuste hallis elavad lood, mis innustavad uusi põlvkondi unistama ja pingutama. Meenutage oma kangelasi ning osalege hääletusel," ütles Kanter.

Esitatud kandidaatidest teeb lõpliku valiku komisjon, kuhu kuuluvad Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi, Eesti Olümpiakomitee, Eesti Olümpiaakadeemia ja Eesti Spordiajakirjanike Seltsi esindajad. 2020. aastal avatud suursuguses kuulsuste hallis saavad kõik liikmed oma autahvli, seinasuurusele ekraanile projitseeritava videoloo, eluloo arvutikonsoolil ning väljapaneku vitriinis. Kuulsuste halli valitakse silmapaistvaid sportlasi ja sporditegelasi tänavu juba kuuendat aastat järjest.

Eesti Spordi Kuulsuste Halli praeguste liikmetega saab tutvuda spordimuuseumi kodulehel või kohapeal spordimuuseumi lahtiolekuaegadel.

Esita oma kandidaat siin, hääletus kestab spordimuuseumi kodulehel 9.-14. septembrini.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

viimased uudised

16:14

Ühendkuningriigi esireketi hooaeg sai vigastuse tõttu läbi

15:40

Nottingham Forest vahetab peatreenerit

15:15

Algas Eesti Spordi Kuulsuste Halli rahvahääletus

14:50

Mai Narva maletab Usbekistanis tippturniiril

14:30

Viimase minuti tabamus tõi Eesti rannakoondisele võidu Türgi üle

14:09

Eesti meeste kurlingukoondis avas hooaja kolmanda kohaga

13:57

Robin Jäätma tuli MM-il 16 hulka

13:13

Üleminutite värav tõi Tuneesiale koha MM-finaalturniiril

12:48

Tiitlivõistlustele kvalifitseerumine nõuab kergejõustiklastelt omajagu nuputamist

11:32

KUULA | "Võimla". Korvpalli EM, jalgpallikoondis ja tenniseaasta Uuendatud

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

08.09

Margus Uba: Alcaraz on hetkel maailma parim mängija

08.09

"Spordipühapäev": milline on Konstantin Vassiljevi pärand Eesti jalgpallis?

19.08

HC Tallinn uuel hooajal kõrgliigas ei osale: naaseme vaid kahel juhul

15.08

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

11.08

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

08.09

Kerde Eesti EM-ist: mängijad, kes pole vastutusega harjunud, pandi tanki

08.09

Riismaa laenati aastaks teise Itaalia kõrgliigaklubisse

07.09

Viimasena jõudis EM-il kaheksa hulka Kreeka koondis

08.09

Saksamaa peatreener jääb siiski EM-finaalturniiri lõpuni pingile

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

08.09

Margus Uba: Alcaraz on hetkel maailma parim mängija

08:49

TÄNA OTSE | Vassiljev ja Teniste jätavad koondisega hüvasti

08.09

Vassiljev: treenerid on nii targad, et trenn oli pigem jalutamine

07.09

Eesti laskesuusataja Kaasik: mul on jalas luumurru-eelne seisund

09:15

Iisrael ja Itaalia korraldasid Ungaris üheksa väravaga trilleri

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo