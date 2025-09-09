X!

Viimase minuti tabamus tõi Eesti rannakoondisele võidu Türgi üle

Eesti rannajalgpallikoondis alustas täna, 9. septembril Itaalias A-divisjoni püsimajäämise nimel peetavaid sõelmänge, kui avakohtumises mindi vastamisi Türgiga. Pingelises kohtumises teenis Eesti viimase minuti tabamuse toel 4:3 võidu.

Esimene kolmandik kulges võitluslikult ja tasavägiselt. Eesti asus juhtima juba 2. minutil, kui Sander Lepik teenis karistuslöögi ja realiseeris selle kindlalt alla nurka. Mõlemale meeskonnale pakuti avaperioodil rohkelt võimalusi, kuid väravavahid tegid silmapaistvaid tõrjeid. Ka Eesti väravalatt tuli mängu, ent vaheajale mindi siiski Eesti 1:0 eduseisus, vahendab Jalgpall.ee.

Teise kolmandiku lõpp kujunes väravaterohkeks: 21. minutil suurendas Juhan Lilleorg eestlaste edu 2:0 peale, kui tema kauglöök lendas Türgi mängija rikošetist väravasse. Seejärel lõid türklased kiirelt kaks väravat – esmalt kasutasid nad ära väravavahi tõrje järel lahtiseks jäänud palli ja seejärel Eesti mängijate tähelepanematust, viigistades seisu enne viimast kolmandikku 2:2-le.

Otsustav kolmandik pakkus ohtralt närvipinget. Türgi jäi kaheks minutiks arvulisse vähemusse, kuid Eesti seda ülekaalu realiseerida ei suutnud. Vastane asus 33. minutil ka eestlase omavärava järel esimest korda juhtpositsioonile, kuid peagi viigistas Ragnar Rump seisu, kui kasutas Türgi eksimuse ära.

Eelviimasel minutil tabas vastase kauglöök Eesti siseposti ning koondisel oli õnne, et nad tagaajaja rolli ei jäänud. Viimasel minutil pööras Eesti kohtumise ikkagi enda kasuks, kui Lepik suunas tagapostis esimese puutega Rumpi toimetatud palli väravasse. Nii lahkuti väljakult 4:3 võiduga.

Peatreener Rasmus Munskind, kelle jaoks oli tegu esimese mänguga koondise eesotsas, jäi meeskonna esitusega rahule. Tema sõnul on eesmärk tõestada, et Eesti kuulub A-divisjoni ning kuigi kohtumise jooksul lipsas sisse mõningaid pisivigu ja kohati mindi liiga julgelt pressingusse, näitas meeskond lõpuminutitel tugevat iseloomu.

"Tegime vastase kohta hea analüüsi – teadsime nende tugevusi ja nõrkusi. Eks mõningad vead tulid sisse, aga vahel juhtub nii. Olen rahul, kuidas pressisime ja kaitsesime. Pärast omaväravat lõime mõne minutiga kaks tagasi, mis näitab kindlasti meie sisu," rääkis Munskind.

Eesti järgmine vastane on Läti. Munskindi hinnangul peitub edu võtmesõna pallivaldamises ja kiires üleminekumängus. "Oleme neist paremas füüsilises vormis – meie mängijad on kiiremad ja tugevamad. Peame vastase väravavahi surve alla panema, neid väsitama ja eksimused ära kasutama. Kui suudad rannajalgpallis palli valdamise koos väravavahiga kontrolli all hoida, mängid sisuliselt viis nelja vastu," selgitas ta.

Lisaks Türgile on Eesti sõelmängudes vastamisi Läti ja Gruusiaga. Järgmine mäng ootab koondist ees kolmapäeval, 10. septembril, kui Eesti aja järgi kell 11.15 minnakse vastamisi Lätiga.

Nelja meeskonna miniturniirilt pääsevad kaks paremat kõrgemasse seltskonda edasi, kaks tagumist langevad 2026. aastaks B-divisjoni.

Toimetaja: Siim Boikov

