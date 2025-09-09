X!

Iisrael ja Itaalia korraldasid Ungaris üheksa väravaga trilleri

Jalgpall
Jalgpalli MM-valikmäng Iisrael - Itaalia
Jalgpalli MM-valikmäng Iisrael - Itaalia Autor/allikas: SCANPIX / AP
Jalgpall

Jalgpalli maailmameistrivõistluste valiksarjas pidasid esmaspäeval tõelise põnevusmängu maha Eesti grupikaaslased Iisrael ja Itaalia, kes lõid kahe peale üheksa väravat.

Iisraeli kodumäng peeti neutraalsel pinnal Ungaris Debrecenis ja seal tuli tunnistada neljakordse maailmameistri 5:4 paremust.

Iisrael asus mängu 16. minutil Manuel Locatelli omaväravast juhtima, aga Moise Kean viigistas 40. minutil seisu. Dor Peretzi tabamus 52. minutil viis Iisraeli aga taas ette.

Seekord pööras Itaalia kiirelt mängu enda kasuks: vaid paar minutit hiljem Kean viigistas uuesti ja 58. minutil lõi Matteo Politano itaallased juba juhtima. 81. minutil suurendas Giacomo Raspadori edu veelgi.

2:4 taha jäänud Iisrael ei andnud aga lõpuminutitel alla: 87. minutil lõi Itaalia oma õhtu teise omavärava - sedapuhku oli autoriks Alessandro Bastoni - ja vaid paar minutit hiljem õnnestus Peretzil viigistada.

Itaalia lahkus Ungarist siiski kolme punkti, sest esimesel üleminutil lõi Sandro Tonali meeskonna viienda värava ja sellele Iisraelil enam vastust ei olnud.

Tabeliseis I-grupis: 1. Norra 12 punkti (4 mängust), 2. Itaalia 9 (4), 3. Iisrael 9 (5), 4. Eesti 3 (5), 5. Moldova 0 (4).

Rootsi jalgpallikoondis pidi B-grupis veidi ootamatult tunnistama võõrsil Kosovo 2:0 paremust. Avapoolajal jõudsid väravateni Elvis Rexhbecaj (26. minutil) ja Vedat Muriqi (42.).

Rootsi jätkab kahe vooru järel võiduta, sest avavoorus piirduti võõrsil Sloveenia vastu 2:2 viigiga.

Šveitsi koondis oli kodus üle Sloveeniast 3:0 (18. Nico Elvedi, 33. Breel Embolo, 38. Dan Ndoye) ja jätkab kahe vooru järel täiseduga.

Taani jalgpallikoondis sai sama skooriga võõrsil jagu Kreekast ja kirjutas C-grupi tabelisse esimese võidu. Väravatega panustasid Mikkel Damsgaard (32.), Andreas Christensen (62.) ja Rasmus Höjlund (81.).

Tulemused: Valgevene - Šotimaa 0:2, Horvaatia - Montenegro 4:0, Gibraltar - Fääri saared 0:1, Kreeka - Taani 0:3, Iisrael - Itaalia 4:5, Kosovo - Rootsi 2:0, Šveits - Sloveenia 3:0.

Toimetaja: Siim Boikov

