VAATA OTSE | Eesti ja Andorra jätsid avapoolajal värava löömata

Täna kell 18.45 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet jalgpalli maavõistlusmängult Eesti - Andorra. Mängu kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Marko Lelov, stuudiot juhib Kristjan Kalkun.

Eesti alustas A. Le Coq Arenal tempokamalt ning teenis varakult paar karistuslööki, mida läks andma mõistagi Konstantin Vassiljev. Võõrustaja tekitas esimese pooltunni jooksul mitu võimalust, aga tõeliselt ohtlikku olukorda Andorra värava ees ei tekkinud.

32. minutil saatis peatreener Jürgen Henn platsile Edgar Turi ja Mattias Käidi, kes asendasid lahkumismängulisi. Oma koondisekarjääri sajanda mängu kirja saanud Taijo Teniste ning rekordinternatsionaal Konstantin Vassiljev lahkusid väljakult valju aplausi saatel.

Eesti jätkas seejärel survestamist ning pääses mitmel korral jooksma, aga väravaarvet avada ei suudetud. 41. minutil pääses hoopis Andorra ründaja Guillaume Lopez Eesti kaitsjatest mööda ning sai löögile, kuid Eesti kapten Karl Jakob Hein tegi väravas kindlat tööd. 44. minutil sai Andorra heast kohast karistuslöögi, aga Hein võttis veel ühe Lopeze löögi ära ning riietusruumidesse mindi 0:0 viigiseisul.

Enne mängu:

See on ühtlasi kahe pikaaegse koondislase lahkumismäng tippjalgpallist, kui viimast korda astuvad rahvusmeeskonna särgis väljakule Konstantin Vassiljev ja Taijo Teniste.

Eestil ja Andorral on päris pikk ühine ajalugu, sest omavahel on mindud vastamisi tosin korda ja alati on jäänud peale Eesti.

Esimest korda mängiti 1996. aasta novembris Andorras ja siis saavutas Eesti koguni 6:1 võidu, mis tähistab ka seeria suurimat.

Viimati kohtuti 2016. aasta juunis, kui peeti sõprusmäng A. Le Coq Arenal. Siis võitis Dmitri Kruglovi ja Frank Liivaku väravatest Eesti skooriga 2:0.

Vassiljev on mänginud Andorraga kolm ja Teniste kaks korda.

