KUULA TÄNA | "Võimla". Korvpalli EM, jalgpallikoondis ja tenniseaasta

Täna algusega kell 10.05 on Vikerraadio eetris iganädalane spordisaade "Võimla", kus pööratakse seekord peatähelepanu korvpalli EM-ile ja Konstantin Vassiljevi pärandile Eesti jalgpallis.

Korvpalli Euroopa meistrivõistlustel on käes veerandfinaalide aeg. Eesti turniir sai läbi juba nädala eest. Kui palju positiivset siis Eesti koondisel ikkagi Riiast kaasa võtta on?

Itaalialt suure kaotuse saanud jalgpallikoondis valmistub Taijo Teniste ja Konstantin Vassiljevi lahkumismänguks. Milline on Vassiljevi jälg Eesti jalgpalliloos ja kuidas on tema pärandit mõjutanud viimaste aastate skandaalid?

Tennise suure slämmi aasta on läbi, Paul Aron osales taas vormel-1 sarja etapi vabatreeningul ja kergejõustiku maailmameistrivõistluste alguseni on jäänud viis päeva.

Kristjan Kalkun, Ivar Lepik ja Juhan Kilumets vahetavad mõtteid teisipäeval kell 10.05.