Tiisaar ja Korotkov lõpetasid MK-hooaja pronksmedaliga
Rannavõrkpallurid Mart Tiisaar ja Dmitri Korotkov lõpetasid oma esimese ühise MK-hooaja pronksmedalitega, kui kerkisid Poolas Varssavis toimunud Futures taseme turniiril pjedestaalile.
Pronksimängus oli 13. asetust omanud Eesti duo vastaseks kaheksanda asetusega Tšehhi paar Krystof Jan Oliva – Vaclav Kurka, kellest saadi 49 minutit kestnud mängus jagu 2:1 (21:19, 20:22, 15:13), vahendab Volley.ee.
Veerandfinaalis oldi teise asetusega lätlastest Ardis Bedritis – Arturs Rinkevics paremad tulemusega 2:1 (33:31, 14:21, 15:13) ning poolfinaalis jäädi 0:2 (23:25, 21:23) alla kümnenda asetuse saanud ukrainlastele Anton Moiseiev – Vitalii Savvin.
Eesti duo alustas otse põhiturniirilt, kus kuuluti D-alagruppi. Avakohtumises alistati 2:0 (21:18, 21:15) Leedu paar Arnas Rumsevicius – Karolis Palubinskas. Seejärel mängiti alagrupi esikohale Poola paari Jakub Krzeminski – Szymon Pietraszeki vastu ning ka see kohtumine lõppes Eesti duo 2:0 (25:23, 21:18) võiduga.
