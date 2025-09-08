X!

Rahvusvaheline malefestival tõi Tallinnasse üle 150 maletaja

Möödunud nädalavahetusel toimus Tallinnas rahvusvaheline malefestival, mis tõi kokku üle 150 maletaja 15 riigist. Kolme päeva jooksul mängiti neljas eriilmelises asukohas neli turniiri, festival kulmineerus Tallinna Raekojas matšiga "Maailm vs Baltimaad".

Reedel peeti Paul Kerese Malemajas U-18 noorteturniir ja Malemaja Open kiirturniir. Noorte seas tuli kuue punktiga võitjaks leedukas Žanas Nainys, Malemaja Open turniirivõidu viis samuti Leetu suurmeister Valery Kazakouski, kes kogus 7,5 punkti kaheksast.

Laupäeval mängiti Nõmme Majas ligi 100 osalejaga traditsiooniline Nõmme Open kiirturniir, kus üheksa vooru järel olid tabeli eesotsas 7,5 punktiga kolm mängijat. Võitjakarika pälvis veel rahvusvaheliste tiitliteta noor prantslane Alexandre Bacrot, edestades teiste seas 13 suurmeistrit. Teiseks tuli GM Grzegorz Nasuta (Poola) ning kolmandaks GM Arturs Neiksans (Läti).

Pühapäeva hommikul jätkus festival Tallinna Tehnikaülikooli aulas 15-voorulise TalTech Blitz välkturniiriga. Esikoha saavutas 13 punktiga Armeenia suurmeister Karen H. Grigoryan, teiseks tuli Leedu suurmeister Valery Kazakouski (12 p) ning kolmandaks parima eestlasena GM Aleksandr Volodin (10,5 p).

Festival kulmineerus pühapäeva õhtul Tallinna Raekojas prestiižse maleõhtuga. Toimus 14 laual peetud matš "Maailm vs Baltimaad", mille võitsid tasavägise heitluse järel Baltimaad tulemusega 15,5:12,5. Lisaks andis suurmeister Kaido Külaots simultaani ettevõtjatele ja avaliku elu tegelastele, teiste seas mängisid kaasa Pääru Oja, Kaupo Kruusiauk ja Karmo Kuri. Simultaan lõppes tulemusega 9:0 Külaotsa kasuks.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

