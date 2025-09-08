X!

U-21 jalgpallikoondis avas EM-valiksarjas punktiarve

Jalgpall
Eesti noormeeste U-21 jalgpallikoondis
Eesti noormeeste U-21 jalgpallikoondis Autor/allikas: Katariina Peetson/jalgpall.ee
Jalgpall

Eesti noormeeste U-21 jalgpallikoondis viigistas EM-valikturniiril koduväljakul 1:1 Islandiga ning teenis esimese punkti. Eesti värava lõi Tristan Pajo 39. minutil.

Esimese väga ohtliku olukorra tekitas Eesti koondis kaheksandal minutil, kui Sofian Gourami, Tony Varjundi ja Kristjan Kriisi koostöö järel pääses viimane neist hästi löögile, kuid pall lendas napilt väravast mööda. 22. minutil läks ärevaks ka Eesti värava all, kuid Islandi lähilöögi püüdis kapten Ott Nõmm, vahendab jalgpall.ee.

23. minutil pääses kiiresse vasturünnakusse Kriis, kes mängis vastaste väravavahi üle, kuid pall veeres lõpuks Islandi väravast mööda. 37. minutil saadeti väljakult minema Islandi mängija Julius Mar Juliusson, kes teenis kolme minuti jooksul kaks kollast kaarti.

Järgnenud karistuslööki asus sooritama Pärnu JK Vapruse poolkaitsja Tristan Pajo, kes keerutas palli värava esimesse alanurka, tehes seisuks 1:0.

Teisel poolajal jahtis Island viigiväravat ning hoidis rohkelt palli, Eesti püüdis samal ajal nõelata kiirete vasturünnakutega. Mitmel korral peatas külaliste rünnakud väravavaht Nõmm, kuid 87. minutil tõi Benony Breki Andressoni löök siiski võõrustajate viigi. Seisuga 1:1 kohtumine ka lõppes.

Eestil on nüüd EM-valiksarjas kirjas kaotused Fääri saartele ja Šveitsile ning tänane viik Islandiga. Valikturniir jätkub U-21 koondise jaoks 10. oktoobril, kui võõrustatakse Luksemburgi. Kolm päeva hiljem kohtutakse võõral väljakul Prantsusmaaga. Tänase vastase ehk Islandiga mängib Eesti võõrsil tuleva aasta märtsis.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

21:21

U-21 jalgpallikoondis avas EM-valiksarjas punktiarve

18:07

Paide Linnameeskonna ründaja siirdus Slovakkia kõrgliigasse

17:33

"Spordipühapäev": milline on Konstantin Vassiljevi pärand Eesti jalgpallis?

13:59

Hispaania tippklubi mängija sai keelatud aine tarvitamise eest keelu

12:15

15-aastane Matson sai meistriliigas hakkama kübaratrikiga

10:49

Noormeeste jalgpallikoondis võttis Tehvandil Iisraelilt revanši

09:59

Holland oli Leeduga hädas, Hispaania lõi Türgile kuus väravat

07.09

Lillemets lõi Saksamaal kolmandas voorus oma kolmanda värava

07.09

Noormeeste jalgpallikoondis kaotas napilt Walesile

07.09

Ronaldo lõi Armeeniale sama palju väravaid kui Inglismaa Andorrale

sport.err.ee uudised

21:46

ETV spordisaade, 8. september

21:21

U-21 jalgpallikoondis avas EM-valiksarjas punktiarve

20:47

Riismaa laenati aastaks teise Itaalia kõrgliigaklubisse

20:18

Jürgenson ja Oja pälvisid ERC etapil teise koha

19:44

Margus Uba: Alcaraz on hetkel maailma parim mängija

19:12

Arnover saavutas kiirendusspordi EM-il kolmanda koha

18:39

Eesti jetisportlased lõpetasid EM-sarja hooaja kuue medaliga

18:07

Paide Linnameeskonna ründaja siirdus Slovakkia kõrgliigasse

17:33

"Spordipühapäev": milline on Konstantin Vassiljevi pärand Eesti jalgpallis?

16:55

EOK premeerib juunioride EM-il medali võitnud judokaid

16:27

NFL: Mullune MVP juhtis koduklubi suurest kaotusseisust võidukalt välja

15:56

Kerde Eesti EM-ist: mängijad, kes pole vastutusega harjunud, pandi tanki

15:06

Võru alistas Gutmanni turniiri finaalis Tartu

14:27

Saksamaa peatreener jääb siiski EM-finaalturniiri lõpuni pingile

13:59

Hispaania tippklubi mängija sai keelatud aine tarvitamise eest keelu

13:04

Pühapäeval toimub Keilas olümpiakrossi karikasarja viimane etapp

12:15

15-aastane Matson sai meistriliigas hakkama kübaratrikiga

12:01

Pannjärvel tuleb lähiajal metsas käia tavapärasest ettevaatlikumalt

11:46

Glinka tõusis maailma edetabelis 300 parima piirile

10:49

Noormeeste jalgpallikoondis võttis Tehvandil Iisraelilt revanši

loetumad

07.09

Viimasena jõudis EM-il kaheksa hulka Kreeka koondis

15:56

Kerde Eesti EM-ist: mängijad, kes pole vastutusega harjunud, pandi tanki

07.09

Üllatused korvpalli EM-il jätkuvad: Gruusia lükkas Prantsusmaa auti

07.09

Soome lülitas kullasoosiku Serbia konkurentsist välja

07.09

Sloveenia marssis Doncici viskekontserdi saatel kaheksa hulka

07.09

Eesti laskesuusataja Kaasik: mul on jalas luumurru-eelne seisund

07.09

Rannula: meil on väljakul natuke vähe liidritüüpe Uuendatud

08:45

Alcaraz lükkas Sinneri New Yorgis kindla võiduga troonilt

07.09

Ronaldo lõi Armeeniale sama palju väravaid kui Inglismaa Andorrale

07.09

Ermits ja Zahkna tulid ühisstardis Eesti meistriteks Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo