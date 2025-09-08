U-21 jalgpallikoondis avas EM-valiksarjas punktiarve

Esimese väga ohtliku olukorra tekitas Eesti koondis kaheksandal minutil, kui Sofian Gourami, Tony Varjundi ja Kristjan Kriisi koostöö järel pääses viimane neist hästi löögile, kuid pall lendas napilt väravast mööda. 22. minutil läks ärevaks ka Eesti värava all, kuid Islandi lähilöögi püüdis kapten Ott Nõmm, vahendab jalgpall.ee.

23. minutil pääses kiiresse vasturünnakusse Kriis, kes mängis vastaste väravavahi üle, kuid pall veeres lõpuks Islandi väravast mööda. 37. minutil saadeti väljakult minema Islandi mängija Julius Mar Juliusson, kes teenis kolme minuti jooksul kaks kollast kaarti.

Järgnenud karistuslööki asus sooritama Pärnu JK Vapruse poolkaitsja Tristan Pajo, kes keerutas palli värava esimesse alanurka, tehes seisuks 1:0.

Teisel poolajal jahtis Island viigiväravat ning hoidis rohkelt palli, Eesti püüdis samal ajal nõelata kiirete vasturünnakutega. Mitmel korral peatas külaliste rünnakud väravavaht Nõmm, kuid 87. minutil tõi Benony Breki Andressoni löök siiski võõrustajate viigi. Seisuga 1:1 kohtumine ka lõppes.

Eestil on nüüd EM-valiksarjas kirjas kaotused Fääri saartele ja Šveitsile ning tänane viik Islandiga. Valikturniir jätkub U-21 koondise jaoks 10. oktoobril, kui võõrustatakse Luksemburgi. Kolm päeva hiljem kohtutakse võõral väljakul Prantsusmaaga. Tänase vastase ehk Islandiga mängib Eesti võõrsil tuleva aasta märtsis.