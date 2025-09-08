X!

Jürgenson ja Oja pälvisid ERC etapil teise koha

Romet Jürgenson - Siim Oja
Romet Jürgenson - Siim Oja Autor/allikas: M-Sport Media
Eesti rallipaar Romet Jürgenson ja Siim Oja pälvisid Walesis toimunud autoralli Euroopa meistrivõistluste (ERC) etapil teise koha ning vähendasid vahet ka Briti meistrivõistluste liidritega.

Reedel sõidetud 6,34 km pikkusel kvalifikatsioonikatsel näitasid eestlased kolmandat aega, mis tähendas laupäevaseks võistluspäevaks kolmandat stardipositsiooni. Kui reede õhtul sõidetud 1,25 km pikkusel publikukatsel said Jürgenson ja Oja 4,4-sekundilise kaotusega kirja 12. aja, siis laupäeva hommikul suruti paremates oludes gaas põhja ja võeti lisaks esikolmiku aegadele ka karjääri esimene ERC üldarvestuse katsevõit, vahendab autosport.ee.

Ralli liidritest, kelleks olid samuti Fordiga sõitnud Jon Armstrong ja Shane Byrne jäid eestlased hoolduspausile minnes maha vaid 0,2 sekundiga. Kuigi kordusringi esimesel katsel tuli liidritele juurde anda viis sekundit, siis järgnevatel katsetel näidati taas suurepärast minekut ja päev lõpetati 5,2-sekundilise kaotusega teisel kohal.

ERC hooaja eelviimane võistlus jätkus pühapäeval nelja kiiruskatsega ja eestlased startisid sellele pööratud järjestuses, mis tähendas kehvemaid teeolusid kui päev varem. Sellest hoolimata näitasid nad jätkuvalt head kiirust ja lõpetasid kõik pühapäevased katsed esikolmikus.

Üldvõitjana finišeerisid Armstrong ja Byrne, Jürgenson ja Oja (+29,2) kindlustasid Fordile kaksikvõidu. Kolmandad olid ERC sarja üldliidrid Mikolaj Marczyk ja Szymon Gospodarczyk (Škoda Fabia RS Rally2), kes kaotasid võitjatele 43,7 sekundiga. Briti meistrivõistluste punktiliidrid William Creighton / Liam Regan (Toyota GR Yaris Rally2) lõpetasid Briti meistrivõistluste arvestuses kolmandana ja jäid punktivahet vähendanud Jürgenson / Ojale alla 46 sekundiga.

Romet Jürgenson - Siim Oja Autor/allikas: M-Sport Media

"Pühapäeval olime rajal 12. autona ja teeolud olid ka tagant tulles üllatavalt okeid, teel liiga palju sodi polnud. Tempo mõttes oli ralli suur õnnestumine ja ise sellist hoogu otseselt ei oodanud, kuigi teadsin, et see kord tahan veidi rohkem suruda," sõnas Jürgenson.

Raja ääres olid ka M-Sport meeskonna omanik Malcolm Wilson ja meeskonnajuht Rich Millener, kes jäid iirlaste ja eestlaste esitustega väga rahule. "Seda oli tunnetada juba siis, kui laupäeval meie mõlema poolt head katseajad tulid. Malcolm oli ise kohapeal ja käis ka rajaääres vaatamas, mille järel väga palju positiivset tagasisidet sain. Kiiruslikus mõttes kindlasti üks minu paremaid, kui mitte parim ralli," ütles Jürgenson.

Jürgenson jätkab hooaega järgmisel nädala Hispaanias toimuval Rally Blendio Princesa de Asturias, kus kaardilugeja rolli täidab Aleks Lesk. ERC hooaja viimane etapp sõidetakse 3.-5. oktoobrini Horvaatias asfaldil ja Briti meistrivõistluste finaal ootab osalejaid ees 25. novembril Põhja-Walesi kruusateedel. 

Toimetaja: Kristjan Kallaste

