Arnover saavutas kiirendusspordi EM-il kolmanda koha

Euroopa meistriks tuli klassis Pro Modified soomlane Jere Rantaneimi 436 punktiga, hollandlane Marck Harteveld kogus teisena 388 ja Arnover kolmandana 327 punkti.

"Viimase etapi eel oli pronksmedali konkurentsis neli sõitjat, neid õnnestus kõiki edestada," rääkis Arnover. "Kokkuvõttes olen hooajaga rahul, lihtsalt õnne oleks võinud rohkem olla."

Hooaja viimasel etapil võitis Arnover kvalifikatsiooni ajaga 5,808 sekundit (406,18 km/h). Esimeses väljalangemissõidus tal vastast ei olnud, teises õnnestus alistada šveitslane Bruno Bader ja poolfinaalis hollandlane Michel Tooren. Finaalis tuli vastaseks Rantaniemi, kellele Arnover jäi alla kolme sekundituhandikuga.

"Auto käigukastiga tekkis probleem, mis mõnevõrra mõjutas starte. Näiteks finaali algus oli Jerel parem - reaktsioon tal 0,06 sekundit, mul 0,1 sekundit, tavaliselt on mul 0,04-0,05 sekundit. Auto on seadistatud nii, et lõpuosas on mul kiirust rohkem, jõudsin talle järele, aga võidust jäi napilt puudu," rääkis eestlane.

Arnover osaleb kahe nädala pärast Suurbritannia meistrivõistluste viimasel etapil Santa Podis. Seda sarja juhib Arnover 361 punktiga, teisel ja kolmandal kohal oleval britil Andy Robinsonil ja Toorenil on võrdselt 296 punkti.