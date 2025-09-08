X!

Paide Linnameeskonna ründaja siirdus Slovakkia kõrgliigasse

Premium liiga
Pa Assan Corr
Pa Assan Corr Autor/allikas: Liisi Troska/Paide Linnameeskond
Premium liiga

Eesti jalgpalliklubi Paide Linnameeskond teatas, et on jõudnud kokkuleppele Slovakkia klubi DAC Dunajska Stredaga, kes soetab tipuründaja Pa Assan Corri mängijaõigused.

19-aastane gambialane liitus Paidega aasta alguses ning pärast algust esiliiga B-tasandil kerkis Corr pildile ka Premium liigas. Löönud esmalt kaks väravat Euroopa konverentsiliiga esimese kvalifikatsiooniringi kohtumises FCB Magpiesi vastu, skooris ta ka järgmistes Premium liiga voorudes kokku kolmel korral.

Linnameeskonna spordidirektor Gert Kams ütles klubi ühismeedia vahendusel, et Corris peituv potentsiaal ning tema võimekus kõrgemal tasandil läbi lüüa oli selge juba siis, kui mees Paidesse toodi. "Assani töökus ning meie treenerite sihikindel ja eesmärgipärane töö viisid kiiresti selleni, et Assan on järjekordne noor ründaja, kes Paidest suure sammu edasi teeb," sõnas Kams. "Soovime talle edu ning visadust läbilöögil Slovakkias!"

Pa Assan Corr tänas oma hüvastijätusõnumis Linnameeskonna treenereid ning kollektiivi, fänne ja meeskonnakaaslasi. "Jaanuaris Paidega liitumine oli minu jaoks tohutult tähtis samm karjääris. Mind võeti ääretult südamlikult vastu ja kiiresti omaks nii meeskonna kui fännide poolt, riietursruumis, platsil ja selle kõrval. Paide Linnameeskonna vappi oma rinnal kanda on olnud suur au. Ehkki aeg selleks jäi lühikeseks, tunnen suurt tänulikkust usalduse ja usu eest, mida minu vastu Paides üles näidati," ütles ründaja.

Corri kogusaldoks Eesti perioodil jäi kümme kohtumist ja üheksa väravat esiliiga B-tasandil, 17 mängu ja kolm tabamust Premium liigas ning kaks tabamust neljas Euroopa konverentsiliiga kohtumises.

Gambia päritolu mängumehe uus klubi on Slovakkia üks vanemaid jalgpalliklubisid, kes hoiab koduses meistrisarjas viie mängu järel kolmandat kohta, jäädes liidrist Spartak Trnavast maha vaid punktiga. Slovakkia kõrgliigas on DAC tulnud kolmel viimasel järjestikusel hooajal hõbedale ning viimastel aastatel jõudnud eurosarjades järjepidevalt teise-kolmandasse eelringi.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

