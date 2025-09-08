X!

Võru alistas Gutmanni turniiri finaalis Tartu

Võrus toimus nädalavahetusel traditsiooniline võrkpallihooaja eelne Jaan Gutmanni turniir, kus osales kolm Eesti klubi ja kolm meeskonda naaberriikidest. Võidu jättis koju Võru Barrus Võrkpalliklubi.

Hooajaeelset vormi testisid veel Tartu Bigbank, Selver x TalTech ning soomlaste Raisio Loimu, roostlaste Södertelge VBK ning Läti klubi Ezerzeme/Daugavpilsi ülikool, vahendab volley.ee.

Finaalis alistas Võru Barrus 3:1 (27:29, 25:20, 30:28, 25:20) Tartu Bigbanki. Kolmanda koha mängus läksid vastamisi Selver x TalTech ning Ezerzeme ning selle vastasseisu võitis tulemusega 3:2 (24:26, 25:15, 25:19, 23:25, 15:13) Tallinna klubi. Viiendaks tuli Södertelge ning kuuendaks jäi Soome meeskond.

Juba 66. korda toimunud turniir hoiab üleval Võru legendaarse võrkpallitreeneri Jaan Gutmanni (1909–1993) mälestust. Gutmann jõudis Võru noorte ja täiskasvanute võrkpalli heaks korda saata väga palju. Läbi aegade on turniiri võitjate nimistusse end kirjutanud klubid Lätist, Leedust, Kasahstanist, Aserbaidžaanist, Soomest ja mitmed klubid Eestist, sealhulgas Võru meeskond.

Toimetaja: Anders Nõmm

