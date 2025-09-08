X!

Saksamaa peatreener jääb siiski EM-finaalturniiri lõpuni pingile

Alex Mumbru istub
Alex Mumbru istub Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/camera4+
Saksamaa korvpallikoondise peatreener Alex Mumbru annab ülejäänud EM-finaalturniiri ajaks ohjad abitreeneri Alan Ibrahimagici kätte.

Mängijana olümpiahõbeda ja MM-kulla võitnud Mumbru viidi vahetult enne turniiri algust Tamperes ägedaloomulise põletikuga haiglasse. Hispaanlane taastus, reisis koos meeskonnaga play-off'iks Riiga kaasa ning oli kaheksandikfinaalis Portugali vastu taas peatreeneriametis, ent otsustas ikkagi ülejäänud turniiriks sammu tagasi astuda.

"Viimaste päevade jooksul olen mõistnud, et ma ei ole füüsiliselt valmis võistkonda platsi ääres aktiivselt juhendama. Seetõttu võtab Alan Ibrahimagic minu rolli peatreenerina üle, mina aitan pingilt ning jätkame koostööd meeskonna juhendamisel. Meie peamine eesmärk on meeskondlik edu," kommenteeris Mumbru.

Saksamaa alustas turniiri võimsalt, kui võitis B-grupis kõik viis mängu. Keskmiselt viskasid sakslased alagrupifaasi jooksul 105,8 punkti mängus. Kaheksandikfinaalis alistati Eesti konkurentsist lükanud Portugal 85:58, veerandfinaalis tuleb valitsevale maailmameistrile vastaseks Sloveenia.

Toimetaja: Anders Nõmm

