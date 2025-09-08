X!

Pühapäeval toimub Keilas olümpiakrossi karikasarja viimane etapp

Jalgrattasport
Eesti meistrivõistlused maastikukrossis
Eesti meistrivõistlused maastikukrossis Autor/allikas: Liisi Rist/ERR
Jalgrattasport

Sel pühapäeval, 14. septembril toimub Keila terviseradadel Husqvarna Eesti olümpiakrossi karikasarja viimane etapp.

Sarja üldarvestuses pole miski veel kindel, kõik on veel võimalik ja pinget jagub finišijooneni, kirjutab EJL.ee. Läbi suve on sari viinud rattureid Eesti eri nurkadesse ehk Otepääle, Narva, Valgehobusemäele ja Hiiumaale, pakkudes vaheldusrikkaid ja tehnilisi radu, mis panevad proovile iga tõelise maastikuratturi oskused ja vastupidavuse.

Keila XCO, mis on varasematel aastatel toimunud kevadel, on tänavu sarja suur finaaletapp. Oodata on rohkelt osalejaid ja pealtvaatajaid, sest kaalul on palju. Eliitmeeste konkurentsis on enne viimast etappi esikoha kindlustanud Matthias Mõttus, kuid naiste seas lahutab esikolmikut vaid kolm punkti. Nelja etapiga 135 punkti kogunud Mairit Kaarjärvele järgnevad Maribel Rannala ja Maris Kaarjärv. 

Keila rada on saanud mitmeid uuendusi ja täiendusi. Keila Terviserajad on aastaga arenenud ning Spordiklubi Sportlove vabatahtlikud on rajanud hulgaliselt uusi elemente. Rajameister on kõik need võimalused nutikalt ära kasutanud, et tuua ratturiteni põnev ja mitmekülgne rada.

Samal rajal toimusid ka 2025. aasta Eesti meistrivõistlused XCE, XCC ja XCO-s, mille korraldas Sportlove koostöös EJL-iga.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

jalgrattauudised

13:04

Pühapäeval toimub Keilas olümpiakrossi karikasarja viimane etapp

09:25

Kruusasõidu Eesti meistriteks tulid Ärm ja Tuisk

07.09

Pedersen näitas sprindijalga, Vingegaard ja Mihkels lõpetasid tükk aega hiljem

07.09

Iisraeli rattameeskond vahetas Vueltal protesteerijate tõttu särke

07.09

Mäeuibo saavutas mäestlaskumise MM-il 13. koha

06.09

Soler võitis Vuelta mägietapi soolorünnakuga

06.09

Pajur sprintis end Itaalias pjedestaalile, Laas Hiinas kolmas

05.09

Almeida edestas karmi lõputõusuga päeval Vingegaardi

05.09

Laas ja Vahtra murdsid Shanghais esikümnesse

05.09

Rein Taaramäe alustas Istanbuli velotuuri kõrge kohaga

04.09

Ayuso võitis etapi, Vingegaard jätkab punases särgis

04.09

Mihkels ERR-ile: olen kuulnud, et nüüd protesteeritakse Vuelta vastu

03.09

Treeningul kukkunud Froome sai ka ohtliku südametrauma

03.09

Vuelta etapivõitja jäi protestijate kartuses selgitamata

03.09

Hispaania tipprattur aeti vihale: olukord meenutab diktatuuri

02.09

Vine teenis Vueltal teise etapivõidu, Vingegaard said liidrisärgi tagasi

02.09

Red Bulli Saaremaa tuuril võidutsesid Lauk ja Allik

01.09

Mari-Liis Juul sai pararatta MM-il grupisõidus kaheksanda koha

31.08

Vingegaard kerkis vägeva lõpupingutusega üldliidri kannule

31.08

Taaramäe lõpetas velotuuri Türgis teise kohaga

sport.err.ee uudised

14:27

Saksamaa peatreener jääb siiski EM-finaalturniiri lõpuni pingile

13:59

Hispaania tippklubi mängija sai keelatud aine tarvitamise eest keelu

13:04

Pühapäeval toimub Keilas olümpiakrossi karikasarja viimane etapp

12:15

15-aastane Matson sai meistriliigas hakkama kübaratrikiga

12:01

Pannjärvel tuleb lähiajal metsas käia tavapärasest ettevaatlikumalt

11:46

Glinka tõusis maailma edetabelis 300 parima piirile

10:49

Noormeeste jalgpallikoondis võttis Tehvandil Iisraelilt revanši

10:33

Pozzecco loobus kaotuse järel Itaalia peatreeneriametist

09:59

Holland oli Leeduga hädas, Hispaania lõi Türgile kuus väravat

09:25

Kruusasõidu Eesti meistriteks tulid Ärm ja Tuisk

08:45

Alcaraz lükkas Sinneri New Yorgis kindla võiduga troonilt

08:11

Soomer lõpetas Nürburgringil mõlemad sõidud esikolmikus

07.09

Viimasena jõudis EM-il kaheksa hulka Kreeka koondis

07.09

Eesti laskesuusataja Kaasik: mul on jalas luumurru-eelne seisund

07.09

Ermits ja Zahkna tulid ühisstardis Eesti meistriteks Uuendatud

07.09

Rillo möödus lätlasest ja tuli Eesti meistriks

07.09

Pärnus krooniti Eesti meistriteks Morten Siht ja Liis Grete Hussar Uuendatud

07.09

Deniss Karpak krooniti Finn-klassi maailmameistriks Uuendatud

07.09

Rannula: meil on väljakul natuke vähe liidritüüpe Uuendatud

07.09

ETV spordisaade, 7. september

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo