Pühapäeval toimub Keilas olümpiakrossi karikasarja viimane etapp

Sarja üldarvestuses pole miski veel kindel, kõik on veel võimalik ja pinget jagub finišijooneni, kirjutab EJL.ee. Läbi suve on sari viinud rattureid Eesti eri nurkadesse ehk Otepääle, Narva, Valgehobusemäele ja Hiiumaale, pakkudes vaheldusrikkaid ja tehnilisi radu, mis panevad proovile iga tõelise maastikuratturi oskused ja vastupidavuse.

Keila XCO, mis on varasematel aastatel toimunud kevadel, on tänavu sarja suur finaaletapp. Oodata on rohkelt osalejaid ja pealtvaatajaid, sest kaalul on palju. Eliitmeeste konkurentsis on enne viimast etappi esikoha kindlustanud Matthias Mõttus, kuid naiste seas lahutab esikolmikut vaid kolm punkti. Nelja etapiga 135 punkti kogunud Mairit Kaarjärvele järgnevad Maribel Rannala ja Maris Kaarjärv.

Keila rada on saanud mitmeid uuendusi ja täiendusi. Keila Terviserajad on aastaga arenenud ning Spordiklubi Sportlove vabatahtlikud on rajanud hulgaliselt uusi elemente. Rajameister on kõik need võimalused nutikalt ära kasutanud, et tuua ratturiteni põnev ja mitmekülgne rada.

Samal rajal toimusid ka 2025. aasta Eesti meistrivõistlused XCE, XCC ja XCO-s, mille korraldas Sportlove koostöös EJL-iga.