Noormeeste jalgpallikoondis võttis Tehvandil Iisraelilt revanši

Jalgpall
Eesti U-19 jalgpallikoondis
Eesti U-19 jalgpallikoondis Autor/allikas: Marleen Mälk/jalgpall.ee
Jalgpall

Eesti noormeeste U-19 vanuseklassi jalgpallikoondis võitis Tehvandi staadionil maavõistlusmängus 2:1 Iisraeli eakaaslasi. Eesti väravate eest hoolitsesid Aleksandr Lohmatov ja Oscar De Pizzol.

Külalised läksid kohtumist juhtima 25. minutil, kui täpne oli Alexey Talpa. Kuigi tõenäoliselt proovis ta tsenderdada, lendas pall eestlaste värava tagumise posti äärde, vahendab jalgpalliliit kohtumise käiku.

Mängu alguses valdas palli rohkem Iisrael, aga head võimalused tekkisid ka Eestil. Pooletunnise matši järel oli mitmel puhul terav Aleksandr Lohmatov, kuid Iisraeli eduseis jäi esialgu püsima.

37. minutil murdis vastaste karistusalasse Marten-Chris Paalberg, kelle vastu rikuti määrusi. Järgnenud penalti realiseeris kindlalt Lohmatov. Viik püsis tablool kuni 69. minutini, mil Matthias Limbergi pika audiviske järel pääses löögile Oscar De Pizzol, kes vormistas lõppskooriks 2:1.

Samad tiimid kohtusid omavahel ka neljapäeval, kui 4:2 võidu sai kirja Iisrael.

Tegemist oli ettevalmistava laagriga novembris peetavateks EM-valikmängudeks, kus Eesti vastasteks on Portugal, Belgia ja Põhja-Makedoonia.

U-19 koondis septembrikuu laagriks:

Väravavahid
Jan Martti Vainula (18.07.2007) – Harju JK Laagri
Mark Zahharov (10.01.2007) – JK Narva Trans
Markkus Ristimets (19.08.2008) – Pärnu JK Vaprus

Kaitsjad
Mark Hendrik Kukk (07.11.2007) – Tallinna FC Flora
Nikita Kalmõkov (12.09.200) – Tallinna FC Flora
Mait Vaino (17.05.2007) – Tartu JK Tammeka
Johannes Lillemets (20.11.2008) – Nõmme Kalju FC
Mikhail Džemesjuk (08.07.2008) – FC Tallinn
Romet Leppik (11.05.2008) – FC Nõmme United
Hubert Liiv (17.08.2007) – Tallinna FCI Levadia
Airon Kollo (21.07.2007) – JK Tallinna Kalev

Poolkaitsjad
Remo Valdmets (06.01.2008) – Tallinna FC Flora
Karl Mägi (23.07.2008) – Viimsi JK
Trevor Hint (14.05.2008) – VfL Wolfsburg (GER)
Oscar De Pizzol (28.06.2007) – JK Tallinna Kalev
August Kamarin Wagner (09.05.2007) – Boldklubben af 1893 (DEN)

Ründajad
Andero Kaares (29.06.2009) – Tallinna FC Flora
Marten-Chris Paalberg (08.10.2008) – Pärnu JK Vaprus
Matthias Limberg (13.02.2007) – Pärnu JK Vaprus
Nikita Baljabkin (13.09.2007) – JK Narva Trans
Aleksandr Lohmatov (09.01.2007) – Frosinone (ITA)
Sander Alamaa (09.02.2008) – Tallinna FC Flora
Romet Nigula (25.12.2007) – Paide Linnameeskond
Maksimilian Skvortsov (20.12.2007) – Tallinna FCI Levadia

Peatreener: Siim Valtna

Toimetaja: Anders Nõmm

