Noormeeste jalgpallikoondis võttis Tehvandil Iisraelilt revanši

Eesti noormeeste U-19 vanuseklassi jalgpallikoondis võitis Tehvandi staadionil maavõistlusmängus 2:1 Iisraeli eakaaslasi. Eesti väravate eest hoolitsesid Aleksandr Lohmatov ja Oscar De Pizzol.

Külalised läksid kohtumist juhtima 25. minutil, kui täpne oli Alexey Talpa. Kuigi tõenäoliselt proovis ta tsenderdada, lendas pall eestlaste värava tagumise posti äärde, vahendab jalgpalliliit kohtumise käiku.

Mängu alguses valdas palli rohkem Iisrael, aga head võimalused tekkisid ka Eestil. Pooletunnise matši järel oli mitmel puhul terav Aleksandr Lohmatov, kuid Iisraeli eduseis jäi esialgu püsima.

37. minutil murdis vastaste karistusalasse Marten-Chris Paalberg, kelle vastu rikuti määrusi. Järgnenud penalti realiseeris kindlalt Lohmatov. Viik püsis tablool kuni 69. minutini, mil Matthias Limbergi pika audiviske järel pääses löögile Oscar De Pizzol, kes vormistas lõppskooriks 2:1.

Samad tiimid kohtusid omavahel ka neljapäeval, kui 4:2 võidu sai kirja Iisrael.

Tegemist oli ettevalmistava laagriga novembris peetavateks EM-valikmängudeks, kus Eesti vastasteks on Portugal, Belgia ja Põhja-Makedoonia.

U-19 koondis septembrikuu laagriks:

Väravavahid

Jan Martti Vainula (18.07.2007) – Harju JK Laagri

Mark Zahharov (10.01.2007) – JK Narva Trans

Markkus Ristimets (19.08.2008) – Pärnu JK Vaprus

Kaitsjad

Mark Hendrik Kukk (07.11.2007) – Tallinna FC Flora

Nikita Kalmõkov (12.09.200) – Tallinna FC Flora

Mait Vaino (17.05.2007) – Tartu JK Tammeka

Johannes Lillemets (20.11.2008) – Nõmme Kalju FC

Mikhail Džemesjuk (08.07.2008) – FC Tallinn

Romet Leppik (11.05.2008) – FC Nõmme United

Hubert Liiv (17.08.2007) – Tallinna FCI Levadia

Airon Kollo (21.07.2007) – JK Tallinna Kalev

Poolkaitsjad

Remo Valdmets (06.01.2008) – Tallinna FC Flora

Karl Mägi (23.07.2008) – Viimsi JK

Trevor Hint (14.05.2008) – VfL Wolfsburg (GER)

Oscar De Pizzol (28.06.2007) – JK Tallinna Kalev

August Kamarin Wagner (09.05.2007) – Boldklubben af 1893 (DEN)

Ründajad

Andero Kaares (29.06.2009) – Tallinna FC Flora

Marten-Chris Paalberg (08.10.2008) – Pärnu JK Vaprus

Matthias Limberg (13.02.2007) – Pärnu JK Vaprus

Nikita Baljabkin (13.09.2007) – JK Narva Trans

Aleksandr Lohmatov (09.01.2007) – Frosinone (ITA)

Sander Alamaa (09.02.2008) – Tallinna FC Flora

Romet Nigula (25.12.2007) – Paide Linnameeskond

Maksimilian Skvortsov (20.12.2007) – Tallinna FCI Levadia

Peatreener: Siim Valtna