X!

Pozzecco loobus kaotuse järel Itaalia peatreeneriametist

Korvpall
Gianmarco Pozzecco
Gianmarco Pozzecco Autor/allikas: SCANPIX/IPA/SIPA
Korvpall

Itaalia korvpallikoondise peatreener Gianmarco Pozzecco pani pärast EM-finaalturniiri kaheksandikfinaalis Sloveenialt saadud 77:84 kaotust ameti maha.

Pozzecco sai Itaalia peatreeneriks 2022. aasta juunis ning sama aasta EM-i kaheksandikfinaalis alistas koondis tema juhendamisel Serbia, enne kui veerandfinaalis kaotati hilisemale hõbedameeskonnale Prantsusmaale. Serblastest saadi jagu ka järgmise aasta MM-finaalturniiril, veerandfinaalis kaotas Itaalia aga 37 punktiga USA-le.

Sel EM-finaalturniiril võitis Itaalia alagrupis neli kohtumist ning kaotas vaid avamängus Kreekale, pühapäevases kaheksandikfinaalis ei olnud neil aga rohtu Luka Doncici 42 punktile ja kümnele lauapallile.

"See oli mu viimane mäng Itaalia eesotsas. Tahan tänada alaliidu presidenti Giovanni Petruccit, kes andis mulle au saada rahvusmeeskonna peatreeneriks. Võin südamest öelda, et see oli mu elu parim aeg ning suurim au Itaalia korvpallis sellist rolli täita," rääkis Pozzecco mängujärgsel pressikonverentsil.

Endise tippmängijana 2004. aasta olümpiahõbeda võitnud ja kahekordseks Itaalia meistriks kroonitud Pozzecco on kodumaal juhendanud näiteks Vareset ja Sassari Dinamot, hiljuti oli ta ka Lyoni ASVEL-i peatreeneriks.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

korvpalliuudised

10:33

Pozzecco loobus kaotuse järel Itaalia peatreeneriametist

07.09

Viimasena jõudis EM-il kaheksa hulka Kreeka koondis

07.09

Rannula: meil on väljakul natuke vähe liidritüüpe Uuendatud

07.09

Sloveenia marssis Doncici viskekontserdi saatel kaheksa hulka

07.09

Üllatused korvpalli EM-il jätkuvad: Gruusia lükkas Prantsusmaa auti

07.09

Soome kapten: tõestasime, et oleme tugev korvpalliriik

07.09

Poola pääses korvpalli EM-il taas kaheksa parema sekka

07.09

Soome lülitas kullasoosiku Serbia konkurentsist välja

06.09

Gerd Kiili: peame pingutama, et meie korvpall oleks aastaringselt kõrgel tasemel

06.09

Leedu korvpallikoondis peatas lätlaste teekonna

06.09

Martin Dorbek naaseb Kalev/Cramosse 14. hooajaks

06.09

Teisel poolajal ärganud Saksamaa pääses oodatult veerandfinaali

06.09

Caitlin Clarki hooaeg kuulutati vigastuse tõttu lõppenuks

06.09

Türgi oli otsustavatel hetkedel südikast Rootsist parem

06.09

Kalev/Cramo lisas koosseisu veel ühe ameeriklase

videod

sport.err.ee uudised

12:15

15-aastane Matson sai meistriliigas hakkama kübaratrikiga

12:01

Pannjärvel tuleb lähiajal metsas käia tavapärasest ettevaatlikumalt

11:46

Glinka tõusis maailma edetabelis 300 parima piirile

10:49

Noormeeste jalgpallikoondis võttis Tehvandil Iisraelilt revanši

10:33

Pozzecco loobus kaotuse järel Itaalia peatreeneriametist

09:59

Holland oli Leeduga hädas, Hispaania lõi Türgile kuus väravat

09:25

Kruusasõidu Eesti meistriteks tulid Ärm ja Tuisk

08:45

Alcaraz lükkas Sinneri New Yorgis kindla võiduga troonilt

08:11

Soomer lõpetas Nürburgringil mõlemad sõidud esikolmikus

07.09

Viimasena jõudis EM-il kaheksa hulka Kreeka koondis

07.09

Eesti laskesuusataja Kaasik: mul on jalas luumurru-eelne seisund

07.09

Ermits ja Zahkna tulid ühisstardis Eesti meistriteks Uuendatud

07.09

Rillo möödus lätlasest ja tuli Eesti meistriks

07.09

Pärnus krooniti Eesti meistriteks Morten Siht ja Liis Grete Hussar Uuendatud

07.09

Deniss Karpak krooniti Finn-klassi maailmameistriks Uuendatud

loetumad

07.09

Viimasena jõudis EM-il kaheksa hulka Kreeka koondis

07.09

Soome lülitas kullasoosiku Serbia konkurentsist välja

07.09

Üllatused korvpalli EM-il jätkuvad: Gruusia lükkas Prantsusmaa auti

07.09

Poola pääses korvpalli EM-il taas kaheksa parema sekka

07.09

Ronaldo lõi Armeeniale sama palju väravaid kui Inglismaa Andorrale

07.09

Sloveenia marssis Doncici viskekontserdi saatel kaheksa hulka

07.09

Deniss Karpak krooniti Finn-klassi maailmameistriks Uuendatud

07.09

Rannula: meil on väljakul natuke vähe liidritüüpe Uuendatud

06.09

Kümnevõistluse olümpiavõitja kardab, et peab järgmise aasta EM-i vahele jätma

07.09

Monzas võidutses Verstappen, McLaren võttis appi tiimikäsud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo