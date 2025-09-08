Pozzecco loobus kaotuse järel Itaalia peatreeneriametist

Pozzecco sai Itaalia peatreeneriks 2022. aasta juunis ning sama aasta EM-i kaheksandikfinaalis alistas koondis tema juhendamisel Serbia, enne kui veerandfinaalis kaotati hilisemale hõbedameeskonnale Prantsusmaale. Serblastest saadi jagu ka järgmise aasta MM-finaalturniiril, veerandfinaalis kaotas Itaalia aga 37 punktiga USA-le.

Sel EM-finaalturniiril võitis Itaalia alagrupis neli kohtumist ning kaotas vaid avamängus Kreekale, pühapäevases kaheksandikfinaalis ei olnud neil aga rohtu Luka Doncici 42 punktile ja kümnele lauapallile.

"See oli mu viimane mäng Itaalia eesotsas. Tahan tänada alaliidu presidenti Giovanni Petruccit, kes andis mulle au saada rahvusmeeskonna peatreeneriks. Võin südamest öelda, et see oli mu elu parim aeg ning suurim au Itaalia korvpallis sellist rolli täita," rääkis Pozzecco mängujärgsel pressikonverentsil.

Endise tippmängijana 2004. aasta olümpiahõbeda võitnud ja kahekordseks Itaalia meistriks kroonitud Pozzecco on kodumaal juhendanud näiteks Vareset ja Sassari Dinamot, hiljuti oli ta ka Lyoni ASVEL-i peatreeneriks.