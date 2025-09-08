Kruusasõidu Eesti meistriteks tulid Ärm ja Tuisk

90-kilomeetrisel võistlusel mõõdeti Ärmi võiduajaks kaks tundi, 13 minutit ja 15 sekundit. See teeb keskmiseks kiiruseks enam kui 40 km/h. Ärm edestas finišijoonel ühe sekundiga Gert Kivistikku ja kahe sekundiga Riko Tammepuud. Kuue parema sekka sõitsid end veel Markus Pajur (+0.07), Peeter Tarvis (+0.10) ja Taavi Kannimäe (+0.20).

Eliitnaiste võistlusel selgitati võitja samuti lõpufinišiga. Tuisk (2:39.32) jättis selja taha Mari-Liis Mõttuse (+0.01) ja Janelle Uibokandi (+0.07). Kuue parema sekka mahtusid veel Mari Kruuser (+0.19), Mariann Koik (+4.01) ja Carol Kuuskman (+4.03).

Teistes vanuseklassides krooniti Eesti meistriks Markus Lepmets (M19-34), Triin Rast (N19-34), Silver Schultz (M35-39), Avely Austa (N35-39), Vahur Valvas (M40-44), Ly Ott (N40-44), Markku Ainsalu (M45-49), Katrin Oolmets (N45-49), Allan Oras (M50-54), Kristi Oras (N50-54), Virgo Karu (M55-59), Tea Lang (N55-59), Alar Nigul (M60-64) ja Toomas Viigipuu (M65+).