Soomer lõpetas Nürburgringil mõlemad sõidud esikolmikus

Hannes Soomer saavutas mootorrataste ringrajasõidu Saksamaa meistrivõistluste eelviimasel etapil Nürburgringi GP-rajal teise ja kolmanda koha.

Võistkonnas Masteroil Alpha Van Zon BMW sõitev Hannes Soomer alustas pärast õnnestunud kvalifikatsiooni mõlemat võistlussõitu teiselt kohalt, tuues oma tsikli (BMW M 1000 RR) üle finišijoone esmalt teisel ja seejärel kolmandal kohal.

"Mul on hea meel, et panime pärast luhtaläinud Asseni etappi kokku tugeva nädalavahetuse," sõnas Soomer. "Kvalifikatsioonis ning esimeses võistlussõidus sõitsin nii enda kui ratta täiesti tühjaks."

Teises sõidus langes eestlane sõidu esimeses pooles neljandaks, ent kaks ringi enne lõppu õnnestus tal kolmas koht tagasi võtta. "Teadsime, et teise sõidu ajal on rajakate oluliselt kuumem ja tegime seadistustes muutusi, ent valisime võistkonnakaaslasest erineva tee. Leandro Mercado versioon töötas alguses paremini, mistõttu oli mul keeruline talle vastu saada. Minust läks mööda ka Florian Alt, aga säästsin rehve ja seetõttu polnud pärast koha tagasi võtmine ülearu keeruline," kommenteeris Soomer.

Viimasele etapile minnakse seisus, kus punktitabelit juhib Lukas Tulovic (Ducati, 236 punkti), kellele järgnevad Florian Alt (Honda, 195 punkti) ja Hannes Soomer (BMW, 168 punkti).

"Floriani püüdmine on teoorias võimalik, ent kuna meie vahel on 27 punkti, siis võtame eesmärgiks lõpetamise esikolmikus," ütles Soomer. "See oleks pärast vigastuspausi maksimum ja järgmisele hooajale mõeldes tahaksin loota, et uuel hooajal on mootorrataste tase ühtlasem, mis lubaks reaalselt tiitli eest võidelda."

Toimetaja: Anders Nõmm

