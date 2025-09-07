X!

Viimasena jõudis EM-il kaheksa hulka Kreeka koondis

Korvpall
Giannis Antetokounmpo
Giannis Antetokounmpo Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Kreeka korvpallikoondis alistas Euroopa meistrivõistlustel Iisraeli 84:79 (28:22, 22:19, 17:18, 17:20) ja tagas koha veerandfinaalis.

Kreeka haaras ohjad kohe mängu alguses ja hoidis juhtohje lõpuni. Viimase perioodi alguses juhiti korraks 14 silmaga (73:59) ja päris löögiulatusse Iisrael enam ei jõudnudki.

Deni Avdija kaugviskest vähendati vahe lõpusekundil viiele punktile, kuid sellest väiksem viimasel veerandajal Iisraeli kaotusseis ei olnudki.

Kreeka tähtmängija Giannis Antetokounmpo panustas oma meeskonna võitu 37 punkti ja kümne lauapalliga, Kostas Sloukase arvele jäi 11 silma. Avdija viskas Iisraeli kasuks 23 punkti.

Kaheksa tugevama hulgas ootab Kreeka koondist Leedu. Selle paari võitja läheb poolfinaalis vastamisi kas Türgi või Poolaga. Teisel pool tabelis mängivad Saksamaa - Sloveenia ja Soome - Gruusia.

Toimetaja: Siim Boikov

Türgi oli otsustavatel hetkedel südikast Rootsist parem

