Sloveenia marssis Doncici viskekontserdi saatel kaheksa hulka

Sloveenia alistas korvpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril Itaalia 84:77 (29:11, 21:29, 22:16, 12:21) ja tagas koha veerandfinaalis.

Kuigi Itaalia viskas mängu kaks esimest korvi, vastas Sloveenia sellele 11:0 spurdiga, hiljem veel 10:0 spurdiga ja haaras suure edu juba esimese veerandaja lõpuks.

Teisel ja kolmandal veerandil hoidis Sloveenia enamasti kahekohalist edu, aga kohtumise lõpus jõudis Itaalia siiski lähemale. Korraks oli vahe vaid üks punkt (78:77), aga Sloveenia ei lasknud võitu käest.

Sloveenia võidus oli taas enim teeneid tähtmängija Luka Doncicil, kes viskas juba esimesel poolajal 30 punkti. Lõpuks kogunes tema nimele 42 silma ja kümme lauapalli. Klemen Prepelic aitas 11 punktiga. Itaalia ridades panustas Simone Fontecchio 22 punktiga.

Sloveenia jõudis kaheksa hulka kaheksandat korda viimase üheksa EM-turniiri jooksul. Seejuures vaid üks neist on lõppenud medaliga - 2017. aastal tuli meeskond Euroopa meistriks.

Kaheksa hulgas ootab valitsev maailmameister Saksamaa.

Toimetaja: Siim Boikov

