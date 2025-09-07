Pedersen näitas sprindijalga, Vingegaard ja Mihkels lõpetasid tükk aega hiljem

Pühapäevasel etapil tuli ratturitel kohe hakatuseks ületada üks esimese kategooria tõus ja hiljem ka teise kategooria tõus. Etapi teine pool kulges seevastu valdavalt allamänge ja profiil andis võimaluse jooksikutegrupile.

Lõpuks jäi väiksem seltskond lahendama sprindifinišit, kus nobedaimat jalga näitas punktiarvestuse liider Pedersen, kelle jaoks oli tegemist neljanda etapivõiduga Vueltalt, aga esimesega sel aastal. Kolmandal etapil oli ta jäänud teiseks.

29-aastasele Pedersenile järgnesid võitjaga sama aja saanud Venezuela rattur Orluis Aular (Movistar Team) ja itaallane Marco Frigo (Israel - Premier Tech). Lõpukurvis kukkunud ameeriklasele Magnus Sheffieldile (Ineos Grenadiers) määrati võitjaga sama aeg.

Velotuuri üldliider Vingegaard lõpetas grupis, mis finišeeris enam kui 13 ja pool minutit pärast võitjat. Kokkuvõttes on tema üldedu lähima jälitaja ehk Joao Almeida (UAE Team Emirates - XRG) ees 48 sekundit. Kolmandana jätkab britt Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team; +2.38).

Madis Mihkels (EF Education - EasyPost) kaotas võitjale 13.50 ja sai protokolli 105. koha. Kokkuvõttes eestlane samuti kõrges mängus ei ole.