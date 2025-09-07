X!

Pedersen näitas sprindijalga, Vingegaard ja Mihkels lõpetasid tükk aega hiljem

Jalgrattasport
Mads Pedersen
Mads Pedersen Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Jalgrattasport

Hispaania velotuuri 15. etapi (A Veiga/Vegadeo - Monforte de Lemos; 167,8 km) võitis taanlane Mads Pedersen (Lidl - Trek), üldliidrina jätkab tema kaasmaalane Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).

Pühapäevasel etapil tuli ratturitel kohe hakatuseks ületada üks esimese kategooria tõus ja hiljem ka teise kategooria tõus. Etapi teine pool kulges seevastu valdavalt allamänge ja profiil andis võimaluse jooksikutegrupile.

Lõpuks jäi väiksem seltskond lahendama sprindifinišit, kus nobedaimat jalga näitas punktiarvestuse liider Pedersen, kelle jaoks oli tegemist neljanda etapivõiduga Vueltalt, aga esimesega sel aastal. Kolmandal etapil oli ta jäänud teiseks.

29-aastasele Pedersenile järgnesid võitjaga sama aja saanud Venezuela rattur Orluis Aular (Movistar Team) ja itaallane Marco Frigo (Israel - Premier Tech). Lõpukurvis kukkunud ameeriklasele Magnus Sheffieldile (Ineos Grenadiers) määrati võitjaga sama aeg.

Velotuuri üldliider Vingegaard lõpetas grupis, mis finišeeris enam kui 13 ja pool minutit pärast võitjat. Kokkuvõttes on tema üldedu lähima jälitaja ehk Joao Almeida (UAE Team Emirates - XRG) ees 48 sekundit. Kolmandana jätkab britt Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team; +2.38).

Madis Mihkels (EF Education - EasyPost) kaotas võitjale 13.50 ja sai protokolli 105. koha. Kokkuvõttes eestlane samuti kõrges mängus ei ole.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

jalgrattauudised

18:43

Pedersen näitas sprindijalga, Vingegaard ja Mihkels lõpetasid tükk aega hiljem

12:31

Iisraeli rattameeskond vahetas Vueltal protesteerijate tõttu särke

10:58

Mäeuibo saavutas mäestlaskumise MM-il 13. koha

06.09

Soler võitis Vuelta mägietapi soolorünnakuga

06.09

Pajur sprintis end Itaalias pjedestaalile, Laas Hiinas kolmas

05.09

Almeida edestas karmi lõputõusuga päeval Vingegaardi

05.09

Laas ja Vahtra murdsid Shanghais esikümnesse

05.09

Rein Taaramäe alustas Istanbuli velotuuri kõrge kohaga

04.09

Ayuso võitis etapi, Vingegaard jätkab punases särgis

04.09

Mihkels ERR-ile: olen kuulnud, et nüüd protesteeritakse Vuelta vastu

03.09

Treeningul kukkunud Froome sai ka ohtliku südametrauma

03.09

Vuelta etapivõitja jäi protestijate kartuses selgitamata

03.09

Hispaania tipprattur aeti vihale: olukord meenutab diktatuuri

02.09

Vine teenis Vueltal teise etapivõidu, Vingegaard said liidrisärgi tagasi

02.09

Red Bulli Saaremaa tuuril võidutsesid Lauk ja Allik

01.09

Mari-Liis Juul sai pararatta MM-il grupisõidus kaheksanda koha

31.08

Vingegaard kerkis vägeva lõpupingutusega üldliidri kannule

31.08

Taaramäe lõpetas velotuuri Türgis teise kohaga

31.08

Bauer pälvis Hiinas peetud ühepäevasõidul valge särgi arvestuses võidu

30.08

Rattamaratonide sarja võitsid Vaidem ja Mõttus

sport.err.ee uudised

20:15

Rannula: meil on väljakul natuke vähe liidritüüpe

19:36

Ermits ja Zahkna tulid ühisstardis Eesti meistriteks

19:07

Glinka kaotas Challengeri finaali eduseisust

18:43

Pedersen näitas sprindijalga, Vingegaard ja Mihkels lõpetasid tükk aega hiljem

18:12

Monzas võidutses Verstappen, McLaren võttis appi tiimikäsud

17:41

Üllatused korvpalli EM-il jätkuvad: Gruusia lükkas Prantsusmaa auti

17:07

Vagul mahtus FIS-i sarjas esimest korda pjedestaalile

16:45

Alex Marquez peatas vanema venna võidujada

16:13

Pärnus krooniti Eesti meistriteks Morten Siht ja Liis Grete Hussar

15:55

Goidina sai juunioride GP-etapil kuuenda koha

15:38

Soome kapten: tõestasime, et oleme tugev korvpalliriik

14:56

Poola pääses korvpalli EM-il taas kaheksa parema sekka

14:09

Ojakäär võitis dramaatilise finaali järel paarismängus ITF-i turniiri

13:53

Eesti noored judokad võitsid EM-il kaks medalit

13:25

Lillemets lõi Saksamaal kolmandas voorus oma kolmanda värava

12:31

Iisraeli rattameeskond vahetas Vueltal protesteerijate tõttu särke

11:58

Noormeeste jalgpallikoondis kaotas napilt Walesile

11:12

Deniss Karpak krooniti Finn-klassi maailmameistriks

10:58

Mäeuibo saavutas mäestlaskumise MM-il 13. koha

10:28

Mistra alustas eurohooaega kaotusega

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo