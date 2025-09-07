X!

Üllatused korvpalli EM-il jätkuvad: Gruusia lükkas Prantsusmaa auti

Korvpall
Korvpalli EM. Gruusia - Prantsusmaa
Korvpalli EM. Gruusia - Prantsusmaa Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Gruusia alistas korvpalli Euroopa meistrivõistluste kaheksandikfinaalis Prantsusmaa 80:70 (24:20, 14:17, 20:17, 22:16) ja tagas koha kaheksa parema hulgas.

Gruusia juhtis mõne punktiga suurema osa mängust. Viimasel veerandil õnnestus prantslastel viigistada 66:66 ja 68:68, kuid grusiinid vastasid sellele mängu lõpuni kestnud 12:2 spurdiga.

Kamar Baldwin ja Tornike Šengelia tõid võitjate kasuks 24 punkti, Sandro Mamukelašvili lisas 14 silma ja 11 lauapalli. Prantsusmaa parim oli 14 punktiga Sylvain Francisco.

Tegemist oli üllatusega, kuigi Gruusia alustas turniiri võiduga tiitlikaitsja Hispaania üle, siis Itaalialt ja Kreekalt saadi alagrupis kindlalt lüüa ning viimases voorus tuli tunnistada ka Bosnia ja Hertsegoviina paremust.

Alagrupis viiest mängust neli võitnud ja esimesena edasi pääsenud Prantsusmaa jaoks tähistab see teist kaheksandikfinaali kaotust viimase kolme EM-turniiri jooksul. Pariisi olümpiahõbe jäi ka 2017. aasta EM-il just selles faasis alla Saksamaale.

Alates 2011. aastast järjepidevalt EM-finaalturniiridel osalenud Gruusia jaoks on aga tegemist ajaloo esimese veerandfinaaliga. Seal minnakse vastamisi teise üllataja Soomega, kes lülitas 16 seas konkurentsist suurfavoriit Serbia.

Ühtlasi on üsna varakult konkurentsist pudenenud mõlemad eelmise EM-i finalistid, sest kolme aasta eest oli Hispaania finaalis parem Prantsusmaast.

Toimetaja: Siim Boikov

