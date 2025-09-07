Vagul mahtus FIS-i sarjas esimest korda pjedestaalile

Vagul hüppas normaalmäel 88,5 ja 91,5 meetrit ning teenis 277,3 punkti. Temast vaid 0,1 punktiga jäi maha poolakas Klemens Staszel. Seejuures esimese vooru järel hoidis eestlane alles üheksandat kohta.

Vaguli ette jäid üksnes kohalik suusahüppaja Enej Faletic (297,8 punkti), kes tegi parima õhulennu mõlemas voorus, ja poolakas Adam Niznik (288,8).

Tegemist oli 18-aastase Vaguli jaoks esimese korraga, kui ta selle sarja võistlusel kolme parema hulka mahub. Eelnevalt on eestlane olnud kolmel korral viies.

Pühapäevane võistlus nii hästi ei õnnestunud. Esimeses voorus hüppas ta 85,5 meetrit ja sai 116,2 punkti, mis andis alles 20. koha. Teise vooruga (91,5 meetrit ja 118,6 punkti) kerkist ta kokkuvõttes 234,8 punktiga kaheksandaks.

Pühapäeval teenis esikoha Niznik (268,3), kes edestas 2,2 punktiga Faletici.