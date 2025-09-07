X!

Lillemets lõi Saksamaal kolmandas voorus oma kolmanda värava

Kirkeliis Lillemets
Kirkeliis Lillemets Autor/allikas: Liisi Troska/jalgpall.ee
Eesti naiste jalgpallikoondise ründaja Kirkeliis Lillemets pidas Saksamaa naiste tugevuselt kolmandas liigas hooaja kolmanda mängu ja lõi ka oma kolmanda värava.

Lillemets kuulus Regionalliga lääne tsooni kohtumises Bielefeldi Arminia vastu Leverkuseni Bayeri U-23 põhikoosseisu ning avas 23. minutil skoori. Ta vahetati välja 61. minutil 2:0 eduseisus. Lõpuks teenis Leverkuseni duubel 4:0 võidu, vahendab Soccernet.ee.

Eelmises voorus GSV Moersi vastu oli Lillemets vahetusest sekkudes löönud kaks väravat. Leverkusen U-23 on teeninud kolme mänguga kaks võitu ja ühe kaotuse.

Poolkaitsja Marta Liisa Staalfeldt alustas hooaega Hispaania naiste tugevuselt kolmandas liigas varumängijana, jäädes kogu Pozuelo de Alarconi 1:2 kaotusmängus Sportextremadurale pingile.

Toimetaja: Anders Nõmm

