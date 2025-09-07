X!

Mäeuibo saavutas mäestlaskumise MM-il 13. koha

Jalgrattasport
Riko Mäeuibo
Riko Mäeuibo Autor/allikas: M.Habrat.Photo
Jalgrattasport

Laupäeval Šveitsis Valais peetud mäestlaskumise maailmameistrivõistlustel teenis Riko Mäeuibo meesjuunioride konkurentsis 13. koha.

Kvalifikatsioon peeti reedel ja seal oli ajaga 3.14,753 parim prantslane Till Alran, edestades 0,144 sekundiga Max Alrani ja 4,393 sekundiga uusmeremaalast Jonty Williamsoni. Mäeuibo näitas eelsõidus kümnendat tulemust, kaotades päeva parimale 14,074 sekundiga.

Laupäevaseks finaalsõiduks olid rajaolud muutunud kuivemaks ja nii teenis maailmameistritiitli Max Alran ajaga 3.00,878. Hõbedase autasu pälvis uusmeremaalane Tyler Waite (+2,916) ja pronksise Till Alran (+3,379). Mäeuibo (+13,098) sõitis välja 13. aja.

"Kvalifikatsioonis ei tundnud ma end kõige kindlamalt ja kümnes koht tuli mulle meeldiva üllatusena," avaldas Mäeuibo võistluse järel. "Finaalipäevaks oli rada kuivanud ning olud kiiremaks muutunud. Finaalsõiduga olen väga rahul."

Eliitklasside maailmameistrid selguvad pühapäeval.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

jalgrattauudised

10:58

Mäeuibo saavutas mäestlaskumise MM-il 13. koha

06.09

Soler võitis Vuelta mägietapi soolorünnakuga

06.09

Pajur sprintis end Itaalias pjedestaalile, Laas Hiinas kolmas

05.09

Almeida edestas karmi lõputõusuga päeval Vingegaardi

05.09

Laas ja Vahtra murdsid Shanghais esikümnesse

05.09

Rein Taaramäe alustas Istanbuli velotuuri kõrge kohaga

04.09

Ayuso võitis etapi, Vingegaard jätkab punases särgis

04.09

Mihkels ERR-ile: olen kuulnud, et nüüd protesteeritakse Vuelta vastu

03.09

Treeningul kukkunud Froome sai ka ohtliku südametrauma

03.09

Vuelta etapivõitja jäi protestijate kartuses selgitamata

03.09

Hispaania tipprattur aeti vihale: olukord meenutab diktatuuri

02.09

Vine teenis Vueltal teise etapivõidu, Vingegaard said liidrisärgi tagasi

02.09

Red Bulli Saaremaa tuuril võidutsesid Lauk ja Allik

01.09

Mari-Liis Juul sai pararatta MM-il grupisõidus kaheksanda koha

31.08

Vingegaard kerkis vägeva lõpupingutusega üldliidri kannule

31.08

Taaramäe lõpetas velotuuri Türgis teise kohaga

31.08

Bauer pälvis Hiinas peetud ühepäevasõidul valge särgi arvestuses võidu

30.08

Rattamaratonide sarja võitsid Vaidem ja Mõttus

30.08

Mihkels tegi oma parima etteaste suurtuuridel, võit Philipsenile

30.08

Rein Taaramäe jätkab Türgis teisel kohal

sport.err.ee uudised

11:58

Noormeeste jalgpallikoondis kaotas napilt Walesile

11:12

Deniss Karpak krooniti Finn-klassi maailmameistriks

10:58

Mäeuibo saavutas mäestlaskumise MM-il 13. koha

10:28

Mistra alustas eurohooaega kaotusega

05:37

Tiisaar ja Korotkov pääsesid Poolas raske võiduga poolfinaali

05:15

Ronaldo lõi Armeeniale sama palju väravaid kui Inglismaa Andorrale

04:31

Sabalenka alistas kahes setis Anisimova ja kaitses USA lahtiste tiitlit

00:12

Soome lülitas kullasoosiku Serbia konkurentsist välja

06.09

Teenekas soomlane hakkab kaasajastama Eesti käsipallifilosoofiat

06.09

Langel selgusid Eesti meistrid motokrossis

06.09

Suvebiatloni sprindikuningaks- ja kuningannaks krooniti Kehva ja Külm Uuendatud

06.09

Käsipallihooaeg algas Serviti karikavõiduga

06.09

Gerd Kiili: peame pingutama, et meie korvpall oleks aastaringselt kõrgel tasemel Uuendatud

06.09

Itaalia ründeäss ERR-ile: Gattuso on meile juba palju andnud

06.09

ETV spordisaade, 6. september

06.09

Leedu korvpallikoondis peatas lätlaste teekonna

06.09

Kümnevõistluse olümpiavõitja kardab, et peab järgmise aasta EM-i vahele jätma

06.09

Soler võitis Vuelta mägietapi soolorünnakuga

06.09

Verstappen hõivas Monzas parima stardiruudu

06.09

Türgi võrkpallinaised jõudsid esmakordselt MM-il finaali

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo