Mäeuibo saavutas mäestlaskumise MM-il 13. koha

Kvalifikatsioon peeti reedel ja seal oli ajaga 3.14,753 parim prantslane Till Alran, edestades 0,144 sekundiga Max Alrani ja 4,393 sekundiga uusmeremaalast Jonty Williamsoni. Mäeuibo näitas eelsõidus kümnendat tulemust, kaotades päeva parimale 14,074 sekundiga.

Laupäevaseks finaalsõiduks olid rajaolud muutunud kuivemaks ja nii teenis maailmameistritiitli Max Alran ajaga 3.00,878. Hõbedase autasu pälvis uusmeremaalane Tyler Waite (+2,916) ja pronksise Till Alran (+3,379). Mäeuibo (+13,098) sõitis välja 13. aja.

"Kvalifikatsioonis ei tundnud ma end kõige kindlamalt ja kümnes koht tuli mulle meeldiva üllatusena," avaldas Mäeuibo võistluse järel. "Finaalipäevaks oli rada kuivanud ning olud kiiremaks muutunud. Finaalsõiduga olen väga rahul."

Eliitklasside maailmameistrid selguvad pühapäeval.