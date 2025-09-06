Soler võitis Vuelta mägietapi soolorünnakuga

Pühapäeval on kavas 167-kilomeetrine etapp, mille esimeses pooles tuleb jagu saada ühest esimese ja ühest teise kategooria tõusust.

Kokkuvõttes kasvas Vingegaardi edu boonussekundite abil Almeida ees 48 sekundi peale. Viie parema hulka kuuluvad veel britt Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team; +2.38), austraallane Jay Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe; +3.10) ja austerlane Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team; +3.30). Mihkels on 126. positsioonil (+2:49.27).

Madis Mihkels (EF Education - EasyPost) kaotas etapivõitjale 29 minutit ja 25 sekundit ning sai protokolli kirja 119. koha.

Soler ründas otsustavalt lõputõusu alguses ja edestas finišis 39 sekundiga Vingegaardi. Portugallane Joao Almeida (UAE Team Emirates - XRG) lõpetas kohe Vingegaardi järel kolmandana ja säilitas kokkuvõttes teise koha.

Ratturid pidid teist päeva järjest Astuuria piirkonna mägistel teedel ränka vaeva nägema. Lõputõusuks oli esimese kategooria, 16,8 km pikkune ja keskmiselt 6-protsendilise tõusunurgaga La Farrapona, kuhu 2011. aastal jõudis esimesena pärale Rein Taaramäe.

