Suvebiatloni sprindikuninga- ja kuninganna tiitli pälvisid Kehva ja Külm

Laskesuusatamine
Susan Külm.
Susan Külm. Autor/allikas: Greta Külvet/Estonian Biathlon Team/Facebook
Laskesuusatamine

Otepääl toimuvatel suvebiatloni avatud Eesti meistrivõistlustel saavutasid sprindis esikohad Susan Külm ja Mark-Markos Kehva.

21-aastane Kehva läbis 7,5 km pikkusel distantsil ainsana mõlemad lasketiirud puhtalt ning edestas teiseks tulnud Kristo Siimerit (1+1) veidi vähem kui ühe minutiga. Siimerile jäi vaid 0,9 sekundiga alla Rene Zahkna (2+1).

Neljandaks tuli Karl Rasmus Tiislar (1+0; +2.16,1) ja viiendaks rootslane Albert Marjeta (0+1; +2.51,1).

Naiste absoluutklassis tegi Susan Külm oma ainsa möödalasu lamadestiirus. Teise koha saavutanud Regina Ermits lubas endale kolm eksimust (1+2), kaotust võitjale kogunes üks minut ja 11 sekundit.

Pjedestaali madalaimale astmele pääses Tuuli Tomingas (0+2; +1.29,7), kellele järgnesid Emma Roberta Rajando (0+0; +2.28,8) ja Grete Gaim (2+1; +3.27,6). Johanna Talihärm ei saanud tervisemure tõttu osaleda.

Pühapäeval on Eesti meistrivõistlustel kavas ühisstardist sõidud.

Toimetaja: Henrik Laever

laskesuusauudised

Suvebiatloni sprindikuninga- ja kuninganna tiitli pälvisid Kehva ja Külm

