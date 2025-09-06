Türgi võrkpallinaised jõudsid esmakordselt MM-il finaali

Türgi kohtus laupäevases poolfinaalis Jaapaniga ja kuigi avageim kaotati 16:25, siis Melissa Vargase eestvedamisel võideti järgmised kolm geimi 25:17, 25:18 ja 27:25. Jõujooned pandi paika blokis, kus türklannad jäid peale 12:6.

"Andsime endast kõik ja näitasime taas, kes me tegelikult oleme. Olen naiskonna üle väga uhke. See kõik tundub nagu unenägu. Ma ei suuda veel mõista, millega me just hakkama saime. Aga see mäng ununeb peagi, sest hakkame kohe finaalile keskenduma," ütles Türgi koondislane Cansu Özbay.

25-aastane Vargas kogus üleplatsinaisena 28 punkti, naiskonna kapten Eda Erdem ja Ebrar Karakurt lisasid mõlemad 13 silma. Jaapani edukaim oli 22 punkti toonud Yukiko Wada.

Türgi naiskond on küll valitsev Euroopa meister ja mulluste olümpiamängude poolfinalist, kuid MM-i finaalis mängitakse esmakordselt. Senine parim tulemus pärines 2010. aastast, kui Jaapanis toimunud MM-il saadi kuues koht.

Teises poolfinaalis sai Itaalia raske 3:2 (22:25, 25:22, 28:30, 25:22, 15:13) võidu eelmise MM-i hõbemedalisti Brasiilia üle. Võitjaid vedas Vene päritolu Jekaterina Antropova, kelle arvele kogunes 28 punkti.

Itaalia pääses MM-il finaali kolmandat korda – 2002. aastal tuldi maailmameistriks ja kuus aastat tagasi saadi kaela hõbemedal.

Uus maailmameister selgub pühapäeval Bangkokis.