Aroni tiimikaaslane sõlmis Alpine'iga pika lepingu

"Mul on väga hea meel oma tulevik Alpine'iga siduda," ütles meeskonna esipiloot laupäeva hommikul avaldatud pressiteates. "Tahan Alpine'is olla veel aastaid ja aidata täita meie ühiseid eesmärke – võita etappe ja MM-tiitleid. Ootan põnevusega, mida toob tulevik."

29-aastane Gasly liitus Alpine'iga 2023. aastal ning praeguseks on tal ette näidata kaks pjedestaalikohta. Tema tänavuse hooaja parim lõppkoht pärineb Silverstone'ist, kus saavutas kuuenda koha.

"Me hakkame valmistuma 2026. aasta hooajaks ning nüüd on meil esisõitja paigas," kommenteeris Alpine'i juht Flavio Briatore. "Pierre'i professionaalsus, pühendumus ja talent on muljetavaldavad – ootan huviga meie koostöö jätkumist."

Gasly kõrval on hetkel teiseks põhisõitjaks argentiinlane Franco Colapinto, kes sai oma võimaluse pärast hooaja kuuendat etappi, kui meeskond otsustas välja vahetada austraallase Jack Doohani. Lisaks Aronile on Alpine'i reservsõitjateks veel indialane Kush Maini ja jaapanlane Ryo Hirakawa.