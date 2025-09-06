Rattalt kukkunud Enrique peab operatsioonilaual käima

Mullu esmakordselt Meistrite liiga võitnud PSG teatas reedel, et 55-aastane peatreener tegi rattatrenni, aga kukkus ning vigastas oma rangluud. Enrique sai õnneks kiirelt abi ning legendaarne hispaanlane käib lähipäevil operatsioonil.

"Klubi avaldab talle täielikku toetust ja soovib kiiret paranemist!" teatas PSG ühismeedias.

PSG on tänavu Prantsusmaa kõrgliigas alustanud kolme võiduga ning liigatabelis ollakse väravatevahega 8:3 liidriks. Kolm võitu on teeninud ka Lyon, kes on löönud viis vastuseta väravat. Meistrite liiga kohtadel jätkab veel seitsme punktiga Lille, neljal klubil on kuus punkti.

PSG jätkab oma hooaega 14. septembril, kui võõrustatakse Lensi, kolm päeva hiljem alustatakse teekonda Meistrite liigas Itaalia klubi Atalanta vastu.