Maroko jalgpallikoondis sai MM-pileti, Egiptus on edasipääsu lävel

Marokost sai esimene Aafrika riik, kes kindlustanud koha järgmisel aastal Põhja-Ameerikas toimuval jalgpalli MM-il. Egiptus on A-alagrupis liider, aga pole veel edasipääsu kindlustanud.

2022. aastal MM-i poolfinaali jõudnud Maroko koondis jätkas oma MM-valikturniiri kindlalt ning lõi kodupubliku ees Nigerile viis vastuseta väravat. Ismael Saibari sai avapoolajal kirja kaks tabamust, teisel poolajal said jala valgeks veel Ayoub El Kaabi, Hamza Igamane ja Azzedine Ounahi.

Maroko on võitnud Aafrika valikturniiri E-grupis kõik kuus kohtumist väravatevahega 19:2. Võit Nigeri üle kindlustas neile koondise ajaloo seitsmenda MM-pileti, lisaks on neil ühe võõrustajana taskus ka 2030. aasta MM-i pilet.

A-grupis jõudis Egiptus samuti edasipääsu lävele, kui alistas Mo Salah ja Omar Marmoushi avapoolaja penaltitest Etioopia 2:0. Egiptlased on kogunud seitsme mänguga 19 punkti, vahe Burkina Fasoga on viis silma, aga Egiptus on edasipääsu kindlustamiseks veel kolm mängu.

Aafrika mandrilt pääsevad Põhja-Ameerikas toimuvale MM-ile üheksa grupivõitjat, neli parimat teise koha saajat liiguvad edasi play-off'i, kust saab edasipääsu veel üks koondis.