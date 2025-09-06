X!

Maroko jalgpallikoondis sai MM-pileti, Egiptus on edasipääsu lävel

Jalgpall
Maroko jalgpallikoondis
Maroko jalgpallikoondis Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Jalgpall

Marokost sai esimene Aafrika riik, kes kindlustanud koha järgmisel aastal Põhja-Ameerikas toimuval jalgpalli MM-il. Egiptus on A-alagrupis liider, aga pole veel edasipääsu kindlustanud.

2022. aastal MM-i poolfinaali jõudnud Maroko koondis jätkas oma MM-valikturniiri kindlalt ning lõi kodupubliku ees Nigerile viis vastuseta väravat. Ismael Saibari sai avapoolajal kirja kaks tabamust, teisel poolajal said jala valgeks veel Ayoub El Kaabi, Hamza Igamane ja Azzedine Ounahi.

Maroko on võitnud Aafrika valikturniiri E-grupis kõik kuus kohtumist väravatevahega 19:2. Võit Nigeri üle kindlustas neile koondise ajaloo seitsmenda MM-pileti, lisaks on neil ühe võõrustajana taskus ka 2030. aasta MM-i pilet.

A-grupis jõudis Egiptus samuti edasipääsu lävele, kui alistas Mo Salah ja Omar Marmoushi avapoolaja penaltitest Etioopia 2:0. Egiptlased on kogunud seitsme mänguga 19 punkti, vahe Burkina Fasoga on viis silma, aga Egiptus on edasipääsu kindlustamiseks veel kolm mängu.

Aafrika mandrilt pääsevad Põhja-Ameerikas toimuvale MM-ile üheksa grupivõitjat, neli parimat teise koha saajat liiguvad edasi play-off'i, kust saab edasipääsu veel üks koondis.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

11:26

Maroko jalgpallikoondis sai MM-pileti, Egiptus on edasipääsu lävel

09:54

Prantsusmaa alustas MM-valiksarja võidukalt

00:33

Hein: Itaalia pani lõpuni välja täisgaasiga

00:23

Henn: panime esimese 60 minutiga väga palju energiat sisse

00:13

VIDEO | Eesti pidi Itaalias 35 minutiga võrgust korjama viis palli

05.09

Itaalia lõi MM-valikmängus teisel poolajal Eestile viis väravat Uuendatud

05.09

U-21 jalgpallikoondis kaotas EM-valiksarjas Šveitsile

05.09

Augustis säranud Vaprus tegi kuu parimate valimisel puhta töö

05.09

Ararat loobus naiste Meistriliiga mängudest

05.09

Uruguay, Colombia ja Paraguay kindlustasid MM-pileti

sport.err.ee uudised

12:56

Kalev/Cramo lisas koosseisu veel ühe ameeriklase

12:21

Pajur sprintis end Itaalias pjedestaalile, Laas Hiinas kolmas

11:52

Kansas City Chiefs pidi Brasiilias kaotusega leppima

11:26

Maroko jalgpallikoondis sai MM-pileti, Egiptus on edasipääsu lävel

10:54

Tiisaar ja Korotkov pääsesid Varssavi MK-etapil otse veerandfinaali

10:31

Jürgenson ja Oja jahivad ERC etapil Briti meistrivõistluste punkte

09:54

Prantsusmaa alustas MM-valiksarja võidukalt

09:18

Tallinna malefestivali avapäeva võidud läksid Leetu

08:42

Sinner ja Alcaraz mängivad USA lahtiste finaalis ka edetabeli esikoha nimel

08:06

Motoringraja hooaeg saab Porsche Ringil topeltpunktidega lõpu

00:33

Hein: Itaalia pani lõpuni välja täisgaasiga

00:23

Henn: panime esimese 60 minutiga väga palju energiat sisse

00:13

VIDEO | Eesti pidi Itaalias 35 minutiga võrgust korjama viis palli

05.09

Itaalia lõi MM-valikmängus teisel poolajal Eestile viis väravat Uuendatud

05.09

Pärnus selguvad 10 km maanteejooksu Eesti meistrid

05.09

ETV spordisaade, 5. september

05.09

Rannula vaatab MM-valiksarja poole: loodan, et suudame punti koos hoida Uuendatud

05.09

Enok MM-i eel: olen elevil ja tahan võtta, mis võtta annab

05.09

U-21 jalgpallikoondis kaotas EM-valiksarjas Šveitsile

05.09

Tamm alistas Prantsusmaal endast üle 200 koha kõrgemal oleva mängija

loetumad

05.09

Itaalia lõi MM-valikmängus teisel poolajal Eestile viis väravat Uuendatud

05.09

Rannula vaatab MM-valiksarja poole: loodan, et suudame punti koos hoida Uuendatud

05.09

Teivashüppe olümpiavõitja peab Tokyo MM-i vahele jätma

05.09

Saksamaa jalgpallikoondis sai MM-valiksarjas harvanähtava kaotuse

05.09

Ajaga võidu jooksnud Ingebrigtsen: olen siiski üks kullasoosikutest

05.09

Glinka teenis Prantsusmaal senise karjääri kaalukaima võidu, Lajal kaotas Uuendatud

05.09

Aron osales esmakordselt Alpine'iga F1 vabatreeningul

05.09

Sarivõitja Scariolo: minust saab nüüd Hispaania koondise suurim fänn

04.09

Peatreener Rannula: tuleb hing kõvaks teha ja edasi minna

04.09

Poksiajaloo must plekk sai tõeliselt südamliku pöörde

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo