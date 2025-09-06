X!

Prantsusmaa alustas MM-valiksarja võidukalt

Jalgpall
Jalgpalli MM-valikmäng: Prantsusmaa - Ukraina
Viimasel kahel jalgpalli MM-il finaalis mänginud Prantsusmaa koondis alustas MM-valikturniiri võidukalt, kui lõi Ukrainale kaks vastuseta väravat. D-alagrupi liidriks kerkis esimese vooru järel aga Island.

2018. aastal maailmameistriks tulnud, kuid neli aastat hiljem finaalis Argentinalt kaotuse saanud Prantsusmaa teekond järgmise aasta MM-ile algas kindlalt, kui prantslased lõid Wroclawis toimunud kohtumises Ukrainale kaks vastuseta väravat.

Skoori avas kümnendal minutil Müncheni Bayerni mängumees Michael Olise, kelle läbijooksu märkas Bradley Barcola. Olise varane tabamus jäi pikaks ajaks ainsaks, kuid Prantsusmaa avaldas ukrainlaste väravale survet. See kandis aga vilja alles 82. minutil, kui Kylian Mbappe jooksma pääses ja 2:0 võidu vormistas.

D-alagrupis kerkis esimese mänguvooru järel liidriks aga hoopis Island, kes lõi Aserbaidžaanile viis vastuseta väravat.

Kreeka teenis C-alagrupis suure võidu, kui lõi Valgevene väravavõrku viis väravat, ükski mängija ei löönud kaht tabamust. Valgevenelased said küll 72. minutil tabamuse kirja, aga pidid leppima 1:5 kaotusega. Kreeka kerkis ühtlasi grupis ainuliidriks, sest Taani ja Šotimaa mängisid välja väravateta viigi.

Sarnane olukord tekkis B-alagrupis, kus Šveits alistas Kosovo kindlalt 4:0. Rootsi läks Sloveenia vastu 73. minutil 2:1 juhtima, aga Ljubljana kodupublik sai ikkagi võiduväravat tähistada, kui Zan Vipotnik 90. minutil seisu viigistas.

Lisaks Eesti ja Itaalia vastasseisule mängisid I-alagrupis ka Iisrael ja Moldova, aga kohtumine Chisinaus lõppes Iisraeli 4:0 võiduga. L-grupis lõi Horvaatia Fääri saartele võõrsil ainult ühe värava, aga sellest piisas. Tšehhi lõi võõrsil Montenegrole kaks vastuseta väravat.

MM-valiksari jätkub laupäeval.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

