Tallinna malefestivali avapäeva võidud läksid Leetu

Sel nädalavahetusel toimub Tallinnas rahvusvaheline malefestival, kuhu on kokku tulnud üle 150 maletaja 15-st riigist, nende seas üle 40 tiitliga mängija.

Festivali raames mängitakse reedest pühapäevani malet eriilmelistes paikades üle linna: reedel Paul Kerese Malemajas, laupäeval Nõmme Majas, pühapäeva hommikul Tallinna Tehnikaülikooli aulas ning pühapäeva õhtul kulmineerub festival põneva matšiga "Maailm vs Baltimaad", mis peetakse Tallinna Raekojas. Festivali auhinnafond on üle 10 000 euro.

Reedel, festivali avapäeval toimus Paul Kerese Malemajas kaks võistlust: U-18 noorte turniir ja Malemaja Open kiirturniir. Noorte seas läks esikoht nelja kuue punkti seitsmest võimalikust kogunud mängija vahel jagamisele; lisanäitajate alusel tuli võitjaks turniiri favoriit, 2009. aastal sündinud leedukas Žanas Nainys.

Malemaja Open kiirturniiril läks võidukarikas samuti Leetu – kindlalt tuli 7,5 punktiga kaheksast esimeseks suurmeister Valery Kazakouski. Järgnesid 6,5 punktiga GM Karen H. Grigoryan (Armeenia) ja IM Vladyslav Larkin (Ukraina). GM Aleksandr Volodin oli 5,5 punktiga parima eestlasena kaheksandal kohal.

Laupäeval mängitakse Nõmme Majas festivali teine turniir, juba kolmandat korda toimuv Nõmme Open kiirmales – ligikaudu 100 osaleja seast selgitatakse parimad välja üheksanda vooruga. Pühapäeval toimub Tallinna Tehnikaülikooli peamaja aulas festivali neljas turniir, 15-vooruline TalTech Blitz välkmales, kus mängitakse 1000-eurose esikoha auhinna peale.

Raekojas toimuva prestiižse matši koondised selgitatakse U-18 noorte turniiri ning Nõmme Open ja TalTech Blitz turniiride koondtulemuste põhjal. Lisaks matšile toimub Raekojas suurmeister Kaido Külaotsa simultaan ettevõtjatele ja avaliku elu tegelaste.