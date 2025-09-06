X!

Motoringraja hooaeg saab Porsche Ringil topeltpunktidega lõpu

Motosport
Selyn Kazakova, Andre Köster, Silvester Sarapik Superstock 600 sõidul
Motosport

Sel nädalavahetusel toimub Pärnus Porsche Ringil motoringraja Eesti meistrivõistluste viimane ja otsustav etapp, stardis on Baltimaade kiireimad sõitjad.

Sel laupäeval-pühapäeval on Porsche Ringil stardis sadakond võistlejat neljast riigist ning kõigis klassides tõotab tulla pingeline võidusõit. Kuna finaaletapil on traditsiooniliselt mängus topeltpunktid, on oodata eriliselt põnevat võidukihutamist.

Porsche Ringil on starti oodata mitmeid endisi tuntud võidusõitjaid, neist kõige kuulsam kindlasti mitmekordne Eesti- ja Balti meistrivõistluste ning Kalevi Suursõidu medalivõitja Aivar Osa (Yamaha), Eesti kiireim ringrajasõitja Hannes Soomer osaleb sel nädalavahetusel motoringraja Saksa meistrivõistluste IDM kuuendal etapil Nürburgringil. 

Klassis Superbike on Eesti meistrivõistluste liider hetkel soomlane Eemeli Lahti (Aprilia), Superstock 600 klassis juhib Silvester Sarapik (Yamaha, Vihur Motosport), Supersport 300 klassis Risto Rehemägi (KTM, Vihur Motosport), B1200 klassis Roman Rumjantsev (BMW, Vihur Motosport), B600 klassis Hanno Hansson (Kawasaki, Vihur Motosport), C1200 klassis Kestutis Pribelskis (Leedu), C600 klassis Kristjan Karu (Yamaha, Biker24 Motospordiklubi), Twin Sportbike klassis Joel Vides (Suzuki, Suzuki Team Estonia), Rahvaliiga 100 klassis Janis Teteris (Läti), Rahvaliiga 600 klassis Raiko Jänt ja Classicutes Allar Rand.

Lisaks sellele on Suzuki Team Estonia eestvedamisel sel hooajal esmakordselt kavas soodne kuni 55 kW 2-silindriliste tsiklite klass Twin Sportbike, mis sobib nii varasema sõidukogemusega kui harrastajatest sõitjatele. 

Täpsemat infot võistluste kohta leiab siit.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

