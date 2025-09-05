Pärnus selguvad 10 km maanteejooksu Eesti meistrid
Pühapäeval, 7. septembril kroonitakse Pärnus toimuva Jüri Jaansoni Kahe Silla jooksu raames Eesti meistrid 10 km maanteejooksus.
Eesti meistrivõistluste arvestuses on suvepealinnas starti oodata 57 jooksjat 13-st klubist, kirjutab Eesti kergejõustikuliit.
Naiste 10 km distantsil lähevad peamiste medalinõudlejatena starti Liis-Grete Hussar (SK Kuldne Tervis), Laura Maasik (Nõmme KJK) ning tiitlikaitsja Helen Bell (Sparta SS).
Meeste arvestuses hakkavad Eesti meistritiitli nimel võistlema Karel Hussar (SK Kuldne Tervis), Morten Siht (Viljandi VAK Staier) ja Olavi Allase (Tartu SS Kalev).
10 km jooksule antakse start pühapäeval, 7. septembril kell 12 Kahe Silla jooks tähistab sel aastal 25. juubelit ning kokku on starti oodata paartuhat osalejat.
Toimetaja: Anders Nõmm