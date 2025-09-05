Tamm alistas Prantsusmaal endast üle 200 koha kõrgemal oleva mängija

Tamm murdis kohtumise kolmandas geimis, aga loovutas kohe seejärel oma servi. Viiendas geimis ei kasutanud Tamm ära nelja murdepalli, aga suutis siis kolmandal katsel murda 11. geimis. Teises setis võitis Tamm kolm esimest geimi, sealjuures hoidis ta neljast servigeimist kolmel vastast nullil.

Avaringis edetabelikohata Charles De Saint Laumer' alistanud Tamm läheb veerandfinaalis vastamisi maailma edetabelis 770. kohal oleva Alexis Gautier'ga. Turniiril kõrgeima asetusega mängiv britt James Story (ATP 497.) jõudis teises tabelipooles poolfinaali.