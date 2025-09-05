"Spordipühapäevas" räägitakse korvpallikoondisest ja Vassiljevi küsimusest

Vikerraadio traditsioonilises spordisaates "Spordipühapäev" räägitakse sel nädalal korvpallikoondise EM-ist, juttu tuleb ka Konstantin Vassiljevist ning kergejõustiku MM-ist.

Eesti meeste korvpallikoondisel ei õnnestunud Euroopa meistrivõistlusteks püstitatud eesmärki täita. Alagrupist edasi ei pääsetud, kaotus Portugalile oli valus. Kuidas koondise esitust hinnata ja millest jäi enim puudu?

9. septembril peab Konstantin Vassiljev oma viimase kohtumise Eesti jalgpallikoondise särgis. Viimaste aastate vastuoludest hoolimata tuleb Vassiljevi teeneid pidada suurteks. Vikerraadio mõtestab Vassiljevi pärandit Eesti jalgpallis.

Kergejõustiku maailmameistrivõistlustele sõidab Eestit esindama kümme sportlast. Suur osa kindlustas koha ranking-süsteemi kaudu. Mida tuli teha, et see süsteem enda kasuks tööle panna?

Kuulake Vikerraadiot pühapäeval kell 18.15. Saatejuht on seekord Johannes Vedru.