Almeida edestas karmi lõputõusuga päeval Vingegaardi

Pika etapi viimasel 60 kilomeetril oli kolm tõusu, neist kaks esimest esimese kategooria mäge ning kolmas kuulus Angliru, HC ehk väljaspool kategooriat olev rattaspordi raskeimad katsumusi, mille karmimates lõikudes on tõusunurk koguni 23 protsenti.

Viimane jooksik, kelleks oli Luksemburgi rattur Bob Jungels (Ineos), püüti Almeida, Vingegaardi, Sepp Kussi (Visma) ja Jai Hindley (Red Bull) poolt kinni 5,5 kilomeetrit enne finišit.

Veidi hiljem suutis suurepärast sõitu teinud portugallasele järgneda vaid üldliider Vingegaard, Almeida juhtimisel läbiti ka rada ääristanud fännide tõttu ülikitsaks jäänud koridorid ning sprindis ei olnud Vingegaardil portugallasele seekord vastust. "See oli Almeida jaoks hiilgav päev - võib-olla isegi tema karjääri parim," kirjutas rattaportaal Cyclingnews etapi kokkuvõttes.

"See oli eriline etapp, ma ei suuda seda siiani uskuda. Kogu tänu mu meeskonnakaaslastele, kes olid täna võidu võtmeks. Tegime suurepärase etapi. Panin mäe jalamil oma tempo peale ning andsin endast kõik. Viimasel kilomeetril olin oma võimete piiril - ilmselt olime seda mõlemad - ning ootasin, et ta ründab iga hetk. Arvan, et see on maailma kõige raskem tõus," ütles Almeida finišis 12-kilomeetrise ning keskmiselt enam kui üheksaprotsendilise Angliru kohta.

Kolmandaks tuli 28 sekundit kaotanud Hindley, Kuss kaotas austraallasele omakorda kaks sekundit. Üldarvestuses jätkab liidrina Vingegaard, kellele Almeida kaotab nüüd 46 sekundit. Reedel seitsmenda koha saanud (+1.16) britt Tom Pidcock (Q36) on kolmas, kui kaotab taanlasele 2.18.

Madis Mihkels (EF Education-EasyPost) kaotas Almeidale veidi enam kui pool tundi ning sai etapi kokkuvõttes 119. koha. Üldarvestuses on eestlane 126. kohal. Sprinteritele on jäänud veel kaks etappi, üks 12. ja teine Vuelta viimasel päeval, 14. septembril.