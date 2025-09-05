X!

Almeida edestas karmi lõputõusuga päeval Vingegaardi

Jalgrattasport
Joao Almeida ja Jonas Vingegaard
Joao Almeida ja Jonas Vingegaard Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgrattasport

Hispaania velotuuri 13., enam kui 4000 tõusumeetriga etapi (Cabezon de la Sal - L'Angliru; 202 km) võitis liidrite põnevas duellis Joao Almeida (UAE Team Emirates). Üldliidrina jätkab tema järel teine olnud Jonas Vingegaard (Visma–Lease a Bike).

Pika etapi viimasel 60 kilomeetril oli kolm tõusu, neist kaks esimest esimese kategooria mäge ning kolmas kuulus Angliru, HC ehk väljaspool kategooriat olev rattaspordi raskeimad katsumusi, mille karmimates lõikudes on tõusunurk koguni 23 protsenti.

Viimane jooksik, kelleks oli Luksemburgi rattur Bob Jungels (Ineos), püüti Almeida, Vingegaardi, Sepp Kussi (Visma) ja Jai Hindley (Red Bull) poolt kinni 5,5 kilomeetrit enne finišit.

Veidi hiljem suutis suurepärast sõitu teinud portugallasele järgneda vaid üldliider Vingegaard, Almeida juhtimisel läbiti ka rada ääristanud fännide tõttu ülikitsaks jäänud koridorid ning sprindis ei olnud Vingegaardil portugallasele seekord vastust. "See oli Almeida jaoks hiilgav päev - võib-olla isegi tema karjääri parim," kirjutas rattaportaal Cyclingnews etapi kokkuvõttes.

"See oli eriline etapp, ma ei suuda seda siiani uskuda. Kogu tänu mu meeskonnakaaslastele, kes olid täna võidu võtmeks. Tegime suurepärase etapi. Panin mäe jalamil oma tempo peale ning andsin endast kõik. Viimasel kilomeetril olin oma võimete piiril - ilmselt olime seda mõlemad - ning ootasin, et ta ründab iga hetk. Arvan, et see on maailma kõige raskem tõus," ütles Almeida finišis 12-kilomeetrise ning keskmiselt enam kui üheksaprotsendilise Angliru kohta.

Kolmandaks tuli 28 sekundit kaotanud Hindley, Kuss kaotas austraallasele omakorda kaks sekundit. Üldarvestuses jätkab liidrina Vingegaard, kellele Almeida kaotab nüüd 46 sekundit. Reedel seitsmenda koha saanud (+1.16) britt Tom Pidcock (Q36) on kolmas, kui kaotab taanlasele 2.18.

Madis Mihkels (EF Education-EasyPost) kaotas Almeidale veidi enam kui pool tundi ning sai etapi kokkuvõttes 119. koha. Üldarvestuses on eestlane 126. kohal. Sprinteritele on jäänud veel kaks etappi, üks 12. ja teine Vuelta viimasel päeval, 14. septembril.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

jalgrattauudised

18:44

Almeida edestas karmi lõputõusuga päeval Vingegaardi

14:26

Laas ja Vahtra murdsid Shanghais esikümnesse

12:07

Rein Taaramäe alustas Istanbuli velotuuri kõrge kohaga

04.09

Ayuso võitis etapi, Vingegaard jätkab punases särgis

04.09

Mihkels ERR-ile: olen kuulnud, et nüüd protesteeritakse Vuelta vastu

03.09

Treeningul kukkunud Froome sai ka ohtliku südametrauma

03.09

Vuelta etapivõitja jäi protestijate kartuses selgitamata

03.09

Hispaania tipprattur aeti vihale: olukord meenutab diktatuuri

02.09

Vine teenis Vueltal teise etapivõidu, Vingegaard said liidrisärgi tagasi

02.09

Red Bulli Saaremaa tuuril võidutsesid Lauk ja Allik

01.09

Mari-Liis Juul sai pararatta MM-il grupisõidus kaheksanda koha

31.08

Vingegaard kerkis vägeva lõpupingutusega üldliidri kannule

31.08

Taaramäe lõpetas velotuuri Türgis teise kohaga

31.08

Bauer pälvis Hiinas peetud ühepäevasõidul valge särgi arvestuses võidu

30.08

Rattamaratonide sarja võitsid Vaidem ja Mõttus

30.08

Mihkels tegi oma parima etteaste suurtuuridel, võit Philipsenile

30.08

Rein Taaramäe jätkab Türgis teisel kohal

29.08

Juul ja Lepik jõudsid pararatta MM-il esikümnesse

29.08

Ayuso rõõmustas kodupublikut Vueltal etapivõiduga

29.08

Mitmekordne Tour de France'i võitja viidi mitme murruga haiglasse

sport.err.ee uudised

21:21

VAATA OTSE | Eesti mängib valiksarjas neljakordse maailmameistri Itaaliaga Uuendatud

20:43

Tamm alistas Prantsusmaal endast üle 200 koha kõrgemal oleva mängija

19:56

Rannula vaatab MM-valiksarja poole: loodan, et suudame punti koos hoida

19:16

"Spordipühapäevas" räägitakse korvpallikoondisest ja Vassiljevi küsimusest

18:44

Almeida edestas karmi lõputõusuga päeval Vingegaardi

18:18

Augustis säranud Vaprus tegi kuu parimate valimisel puhta töö

17:13

Aron osales esmakordselt Alpine'iga F1 vabatreeningul

16:40

Ojakäär alistas Egiptuses teise asetusega kohaliku mängija

16:11

Glinka teenis Prantsusmaal senise karjääri kaalukaima võidu, Lajal kaotas Uuendatud

15:01

Ararat loobus naiste Meistriliiga mängudest

14:26

Laas ja Vahtra murdsid Shanghais esikümnesse

13:56

Ajaga võidu jooksnud Ingebrigtsen: olen siiski üks kullasoosikutest

13:18

Teivashüppe olümpiavõitja peab Tokyo MM-i vahele jätma

12:41

Maik-Kalev Kotsar valiti koduklubis kaptenite gruppi

12:07

Rein Taaramäe alustas Istanbuli velotuuri kõrge kohaga

11:34

"Spordis ainult tüdrukud" | Mis toob tüdrukuid sporditoimetusse praktikale?

11:27

Sarivõitja Scariolo: minust saab nüüd Hispaania koondise suurim fänn

10:22

Heategevuslik Teatejooks avab Eestis Euroopa Spordinädala

09:50

Super Bowli võitja Eagles alustas uut hooaega edukalt

09:17

Uruguay, Colombia ja Paraguay kindlustasid MM-pileti

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo