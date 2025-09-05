Augustis säranud Vaprus tegi kuu parimate valimisel puhta töö

A. Le Coq Premium liiga augustikuu parima mängija ja treeneri auhinnad kuuluvad Pärnu JK Vapruse ründajale Marten-Chris Paalbergile ja peatreenerile Igor Prinsile.

16-aastane Paalberg osales neljas kohtumises viiest, mille jooksul kogunes tema arvele viis väravat ja üks resultatiivne sööt. Kaks tabamust sai ta kirja Tartu JK Tammeka vastu, ühe värava lisas nii JK Tallinna Kalevi, Nõmme Kalju FC kui ka Tallinna FCI Levadia vastu, kirjutab jalgpalliliit.

Lisaks pääses noor ründaja kolmel korral sümboolsesse koosseisu ning korra valiti mängu parimaks.

Prinsi juhendamisel püsis Pärnu JK Vaprus eelmisel kuul võidulainel, teenides maksimaalsed 15 punkti. Seeria algas 2:0 võiduga JK Tallinna Kalevi vastu, seejärel alistati võõrsil 2:1 Nõmme Kalju FC ning teeniti suureskooriline 8:1 võit Tartu JK Tammeka üle.

Hoog jätkus võõrsil, kui seisuga 3:1 alistati Tallinna FCI Levadia. Kuu lõpetati 1:0 koduvõiduga Paide Linnameeskonna üle. Vastastele löödi eelmisel kuul 16 väravat, endale lasti lüüa vaid kolm. Tabelis vähendas Vaprus vahet viiendal kohal paikneva JK Narva Transiga kuuele punktile.