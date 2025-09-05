Ararat loobus naiste Meistriliiga mängudest

Tallinna FC Ararat teatas, et loobub naiste meistriliiga mängudest, mistõttu nende järgmised kohtumised jäävad toimumata ja vastased teenivad +:- võidu. Eelnevad tulemused jäävad kehtima.

Ararat osales tänavu meistriliigas eriotsusega, kuna klubi ei täitnud kõiki osalemiseks vajalikke litsentsitingimusi. Liiga terviklikkuse tagamiseks tehtud erandiga kaasnesid eritingimused, näiteks see, et sõltumata kogutud punktide arvust lõpetab Ararat meistriliiga põhihooaja viimasel ehk kaheksandal kohal, kirjutas jalgpalliliit oma kodulehel.

"Väga paljud asjad sattusid kokku – vigastused, haigused, perepuhkused, koondised ja väline mõju ka," kommenteeris klubi president Avetis Harutjunjan Soccernet.ee-le.

Viimaseks piisaks sai tema sõnul esiliigas mängiva FC Levadia sekkumine klubi töösse "Üks meie väravavaht, keda Levadia on juba aasta jooksul üritanud üle meelitada – see õnnestus. See asjaolu oli võtmetähtsusega, miks me võtsime võistkonna maha, sest meie hooaja alguse põhiväravavaht on vigastatud, käis põlveoperatsioonil ja saab tagasi tulla alles talvel."

Naiste meistriliigas jätkavad Ararati loobumise järel heitlust Tallinna FC Flora, JK Tabasalu, Saku Sporting, Viimsi JK, JK Tallinna Kalev, FC Elva ja Tartu JK Tammeka.