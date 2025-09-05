X!

Ajaga võidu jooksnud Ingebrigtsen: olen siiski üks kullasoosikutest

Kergejõustiku MM
Jakob Ingebrigtsen.
Jakob Ingebrigtsen. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Kergejõustiku MM

Norra jooksuäss Jakob Ingebrigtsen andis reedel kodumaa meediale ausa ülevaate keerulisest hooajast. Hoolimata pikast vigastuspausist usub Ingebrigtsen, et on endiselt Tokyo MM-il üks kullasoosikutest.

24-aastast Ingebrigtsenit on tänavu seganud Achilleuse kõõluse vigastus, kuid ta teatas hiljuti, et osaleb järgmisel nädalal Tokyos algavatel kergejõustiku maailmameistrivõistlustel.

"Tänavune hooaeg on minu vaatest läinud üsna viletsalt. Talvel alustasin hästi, kuid siis lõi vigastus kõik plaanid sassi. Olen suurema osa ajast istunud kodus ja vaadanud, kuidas teised jooksevad," ütles Ingebrigtsen pressikonverentsil. "Olen ajaga võidu jooksnud, aga samas tean, et olen siiski üks kullasoosikutest."

Ingebrigtsen kinnitas ühtlasi, et jookseb MM-il nii 1500 kui ka 5000 meetri distantsi. "Riskide üle peavad otsustama teised, see ei ole minu asi. Mina keskendun ainult sellele, mida saan ise kontrollida – ettevalmistus ja treening."

"Võib-olla mõnede arvates ei ole see [kahel alal startimine] tark otsus. Võib-olla mõni meie tiimis pooldaks ettevaatlikumat lähenemist ja keskenduks pigem järgmisele aastale," lisas ta.

Lisaks sportlikele tagasilöökidele on Ingebrigtseni hooaega varjutanud ka avalik kohtuvaidlus oma isa Gjertiga. "Olen nüüd selle raske perioodi seljataha jätnud ning minu fookus on MM-il ja selleks valmistumisel. Tiimi- ja peresiseselt tegime otsuseid, mis mõjutavad meie kõigi tulevikku, aga need on otsused, mille üle võin uhke olla. Mina seisan nende taga," märkis ta.

Kergejõustiku MM peetakse Tokyos 13.-21. septembrini, meeste 1500 meetri jooksu eelvõistlus toimub Eesti aja järgi 14. septembri varahommikul ja 5000 meetri eeljooks on kavas 19. septembri lõunal. Võistlusi näeb otseülekannetes ERR-i kanalitel.

Toimetaja: Henrik Laever

